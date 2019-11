Oposição quer coligar-se com Likud até Netanyahu provar inocência

Tamanho do texto

"Benjamin Netanyahu afastado da política enquanto é escrutinado pela justiça" - A exigência partiu do centrista, líder da oposição, Benny Gantz, que considera que o primeiro-ministro de Israel, acusado de corrupção, está a deixar o país refém. Gatz sugeriu a formação de um governo de unidade até Netanyahu provar inocência.

"Exijo que ele respeite a derrota nas eleições, que respeite as decisões do sistema legal liderado pelas pessoas que nomeou para o cargo, que respeite a vontade da maioria do povo, se retire e lute para demonstrar a inocência. Os cidadãos de Israel não serão reféns de nada ou de qualquer líder", declarou Gantz.

A ideia seria Gantz assumir o executivo durante dois anos, numa coligação, até o processo contra Benjamin Netanyahu ficar concluído, de forma a evitar as terceiras eleições em menos de um ano.

As principais cidades israelitas foram palco de manifestações a favor e contra Benjamin Netenyahu este sábado depois de na quinta-feira o chefe de governo ter sido formalmente acusado de suborno, abuso de confiança e fraude, pelo procurador-geral Avichai Mandelblit.