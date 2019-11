Réplicas sísmicas atingem Albânia

Na Albânia, os esforços para encontrar sobreviventes do terramoto estão a ser prejudicados por réplicas sísmicas.

Um forte sismo abalou a cidade albanesa de Thumane, na tarde desta quarta-feira, quando o Presidente do Kosovo, Hashim Thaci, falava com a comunicação social depois de uma visita à cidade destruída.

Segundo as autoridades albanesas, o vizinho Kosovo enviou uma equipe de emergência para ajudar o país a lidar com as consequências do terramoto.

De recordar que um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter atingiu as cidades costeiras do país antes do amanhecer de terça-feira e provocou cerca de três dezenas de mortos, mais de 600 feridos e milhares de desalojados.

O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, decretou o estado de emergência durante 30 dias nas duas cidades mais duramente atingidas: Durres e Thumane.

A prioridade é salvar vidas e dar abrigo a quem ficou desalojado.

Kosovo, Sérvia, Itália, França, Roménia, Turquia, Grécia, Croácia e Montenegro ajudam no esforço de socorro aos albaneses.