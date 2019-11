Madrid pronta para receber COP25

Há pouco mais de um mês, Santiago do Chile preparava-se para receber a COP25, mas a tensão que se vive no país obrigou os líderes mundiais a irem para a capital espanhola.

Metade do recinto da Instituição de Feiras de Madrid, com cerca de 100 mil metros quadrados, foi preparado para receber os 25 mil participantes de 200 países.

0: 20-00: 35 Fotos gerais La Moncloa e introdução José Manuel Albares

O governo espanhol lutou para poder receber a crucial cimeira climática mundial. O Secretário-geral de Assuntos Internacionais do Governo espanhol, José Manuel Albares, diz que vários fatores foram tidos em consideração pela ONU.

"O fundamental foi a vontade do Chile em que fosse a Espanha. O anfitrião decidiu que a Espanha, dentro das cidades e países sugeridos, era a melhor. Depois, a proximidade, o fato de pertencermos à comunidade ibero-americana. Cabia à América Latina hospedar a COP e, portanto, a Espanha era a mais próxima dos latino-americanos. E, por último, o compromisso da Espanha com o multilateralismo," explicou José Manuel Albares.

O evento vai trazer cerca de 200 milhões de euros para a cidade, principalmente aos setores de hotelaria e restauração. O Governo estima que terá um custo de 50 milhões. Mas a equação custo-benefício não pode ser medida apenas em euros.

"Todas as empresas e setores estão preocupados com o próprio impacto climático e como o apresentam junto dos consumidores numa perspetiva verde. As pessoas querem comprar a empresas amigas do ambiente. Acho é importante comemorar o fato de a COP acontecer em Madrid. Com esta consciencialização também vem uma cobertura mediática que é boa para a cidade," afirmou a chefe de Indústria, Energia e Meio-Ambiente da Confederação Espanhola de Empresas, Cristina Rivero.

A cidade diz que está preparada para receber a cimeira. O futuro do planeta pode ser decidido em Madrid.

“Os anfitriões anteriores, como Alemanha, França ou Marrocos, tiveram quase dois anos para se prepararem. Madrid fez tudo em menos de um mês. O evento coincide com um dos principais fins de semana prolongados, o que faz com que a cidade fique cheia de turistas. A COP25 é um teste para a capital e para a Espanha, mas também é uma oportunidade para impulsionar a reputação internacional," adianta o jornalista da Euronews em Madrid, Carlos Marlasca.