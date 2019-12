Cientistas europeus inventam janela que melhora eficiência energética

Tamanho do texto

Um projeto de investigação europeu desenvolveu janelas que usam a energia do sol para tornar os edifícios mais eficientes do ponto de vista energético.

A euronews falou com uma das especialistas envolvidas no projeto europeu Indewag. "O sistema baseia-se em dois painéis de vidro. Dentro da câmara, em vez de termos ar ou gás, como é mais comum, temos água. Essa água flui dentro de um circuito fechado. Gera-se uma troca de calor, um "sistema primário"como dizemos, ou produtor de energia. Pode ser um sistema geotérmico, uma bomba ou acumulador de calor, dependendo da estratégia energética do edifício. Cada módulo é independente e todos eles integram sistema de circulação em circuito fechado", explicou a arquiteta espanhola Belén Moreno Santamaría, da Universidade Politécnica de Madrid.

Aproveitar o poder calorífico da água

"A água tem um poder calorífico muito elevado, o que nos permite captar a energia da radiação solar neste lençol de água que está constantemente em circulação. Todo o calor captado pode ser transportado para outras partes do edifício onde esse calor é necessário. O calor pode também ser transportado e armazenado num sistema de armazenamento de energia para ser usado posteriormente noutros edifícios vizinhos que também precisem de calor ", acrescentou a investigadora do projeto europeu Indewag.