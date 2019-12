"Estado da União": Brexit, Orbán e render da guarda

Tamanho do texto

Ursula von der Leyen já está, oficialmente, à frente da Comissão Europeia e algumas de suas promessas já começaram a assombrá-la. Por exemplo, a maior prioridade é o Acordo Verde Europeu que já foi criticado por ativistas climáticos antes mesmo de ser apresentado, na próxima semana.

Se tudo correr conforme o previsto, o Reino Unido deixará a União Europeia a 31 de janeiro, mais de três anos desde o referendo. O escritor Jonathan Coe inspirou-se nas profundas divisões criadas na sociedade britânica para um romance, com o qual ganhou o Prémio do Livro Europeu, tendo sido entrevistado sobre a atual crise política no país pela jornalista da euronews, Isabel Marques da Silva.

"Não penso que o ciclo vá ser quebrado por estas eleições (no Reino Unido, a 12 de dezembro). Boris Johnson será reeleito por pouco e iremos enfrentar cinco anos muito difíceis e conflituosos", disse o escritor.

"É bastante evidente que as pessoas se sentem frustradas, sentem que suas vozes não estão a ser ouvidas e que ter eleições a cada cinco anos não satisfaz as suas necessidade. Mas, ao mesmo tempo, um referendo é uma ferramenta muito grosseira e perigosa, na minha opinião. Logo, talvez fazer uma assembleia de cidadãos pudesse ser uma forma de preencher essa lacuna", acrescentou Jonathan Coe.

Neste programa falamos, ainda, de um relatório de uma organização não-governamental internacional que levou a cabo uma investigação de mais de um ano sobre as eleições na Hungria, em 2018, que reelegeram Viktor Orbán por maioria absoluta e que poderão ter sido pouco transparentes.

Destaques na agenda da próxima semana:

9 de dezembro

Cimeira sobre a Ucrânia, em Paris

12 de dezembro

Eleições no Reino Unido

12 e 13 de dezembro

Cimeira da União Europeia, em Bruxelas