Primeiro-ministro da Etiópia recebe Prémio Nobel da Paz

Percebemos que as nossas nações não são inimigas. Em vez disso, fomos vítimas de um inimigo comum chamado pobreza. Não queremos que o Corno de África seja um campo de batalha para as superpotências, nem um esconderijo para os comerciantes do terror e para os corretores do desespero e da miséria. Queremos que Corno de África se transforme num tesouro de paz e progresso.