Tudo por um voto

Boris Johnson quebrou um muro onde estava escrito "impasse" com uma escavadora construída por uma empresa que lhe apoia a campanha, antes de fazer uma tarte frente às câmaras. Já o líder trabalhista Jeremy Corbyn esteve, com as crianças de uma escola, a fazer decorações de Natal. São os últimos esforços na caça ao voto antes das eleições gerais britânicas desta quinta-feira.