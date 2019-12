Britânicos elegem novo Parlamento

Estas eleições, as terceiras em quatro anos, decidem hoje não apenas o futuro do Reino Unido, mas também o futuro do "Brexit".

Boris Johnson espera conseguir uma maioria no Parlamento que permita concluir o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, mas o país pode continuar num impasse. As últimas sondagens reduziram a vantagem do Partido Conservador sobre o Partido Trabalhista.

Jeremy Corbyn também já votou. O trabalhista apresentou um programa radical de reformas sociais e económicas e defende um novo referendo sobre o "Brexit", assim que for alcançado um acordo de retirada.

Contra a saída do Reino Unido do bloco europeu estão os Liberais Democratas. A líder, Jo Swinson já exerceu, também, o direito de voto.

Na mesma linha segue Nicola Sturgeon. A líder do Partido Nacionalista Escocês defende um referendo à independência, já em 2020, como forma de manter a Escócia na União Europeia.

O Reino está mais desunido do que nunca. 46 milhões de britânicos são, hoje, chamados às urnas para eleger os 650 deputados que constituem a Câmara dos Comuns.