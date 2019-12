Boris Johnson consegue maioria absoluta

Tamanho do texto

O impasse por causa do "Brexit" parece estar prestes a chegar ao fim com a anunciada maioria absoluta do Partido Conservador britânico nas eleições legislativas antecipadas desta quinta-feira.

Com a contagem dos votos praticamente fechada, o primeiro-ministro superou a barreira dos 326 assentos necessários para garantir a maioria na Câmara dos Comuns.

A formação liderada por Boris Johnson ganhou terreno no Norte de Inglaterra, conquistando novos deputados num bastião do Partido Trabalhista há várias gerações.

Johnson já disse que tudo parece apontar para que o Partido Conservador tenha o "mandato para concretizar o 'Brexit'", previsto para 31 de janeiro à luz do último acordo negociado com a União Europeia.

O líder do Labour, por outro lado, falou numa noite "dececionante." Jeremy Corbyn sublinhou que não será candidato da formação nas próximas eleições.

Uma sondagem da Ipsos Mori aponta para uma vitória do Partido Conservador com 368 votos. O Partido Trabalhista fica-se por 191, o Partido Nacionalista Escocês (SNP) consegue 55 e os Liberais Democratas, 13.

Mas se é verdade que um referendo parece estar caminhar para a resolução, também é que verdade que um outro pode estar a caminho.

O forte desempenho do Partido Nacionalista Escocês (SNP) na Escócia fez soar os alarmes em relação a uma segunda consulta popular sobre a independência de Londres.

Às 04:00, formação contava com 34 dos 37 assentos declarados a norte da fronteira. Conquistou o lugar de East Dunbartonshire, que viu a líder Liberal Democrata Jo Swinson ser afastada como deputada.