Momentos históricos para o judo francês e holandês no Masters de Qingdao

Na última jornada do Masters de Qingdao, última prova de judo do ano, a francesa Fanny Estelle Posvite foi a nossa Mulher do Dia. Em estreia nos -78 kg desde março, a judoca sentiu-se em casa.

Posvite conquistou o seu primeiro título do Masters ao derrotar a compatriota ex-campeã mundial e vencedora de duas medalhas olímpicas, Audrey Tcheumeo.

Fanny Estelle Posvite e Audrey Tcheumeo na final.

"Sinto-me muito bem, hoje não tive medo. E acho que é por isso que venci." Fanny Estelle Posvite

Após um dia fantástico, em que derrotou algumas das maiores estrelas do judo, o holandês Michael Korrel, medalhista de bronze nos Mundiais deste ano, revelou-se o nosso Homem do Dia.

Na meia-final dos -100kg, surpreendeu o público superando com este enorme Uchi-mata o georgiano Varlam Liparteliani.

E o judoca não se ficou por aqui. Na final, denfrentou o japonês ex-campeão do Mundo Aaron Wolf, que arrasou com um Seoi nage eficaz, no ponto de ouro.

O judoca ficou radiante ao triunfar no Masters e encerrar o que é certamente o melhor ano de sua carreira no topo do pódio.

A responsável de Competições da Federação Internacional de Judo, Lisa Allan, condecorou o judoca.

"O meu treinador Benito Maij e eu vemos cada combate como se fosse o primeiro, começamos sempre do zero. E não é a primeira vez que luto contra muitos dos judocas presentes. O Vardam Liparteliani é um herói, é um dos maiores adversários que tive, e vencê-lo foi inesquecível. Hoje senti confiança e tive energia para ganhar." Michael Korrel

Em +100 kg, Hisayoshi Harasawa fez uma exibição soberba a caminho da final, que foi cancelada depois de problemas nas costas do adversário checo Lukas Krpalek. O nipónico medalhista olímpico conquistou assim o ouro.

O judoca foi premiado por Vladimir Barta, diretor desportivo da Federação Internacional de Judo.

Em +78kg, a número 2 do mundo Tessie Savelkouls conquistou a segunda medalha de ouro do dia da Holanda, vencendo, tal como o compatriota, com um Seoi-nage para Waza-ari contra a azeri Iryna Kindzerska, no ponto de ouro.

O supervisor de arbitragem da Federação Neil Adams condecorou a judoca.

A supresa do Dia

A surpresa do dia coube ao campeão do Mundo em júniores, Lasha Bekauri, que derrotou o espanhol número um do mundo Nikoloz Sherazadishvili na final de -90 kg. Uma vitória maciça para o jovem georgiano.

A seleção portuguesa

O judoca português Jorge Fonseca, campeão do mundo, foi eliminado na segunda ronda da categoria de -90 kg.

Jorge Fonseca eliminou o brasileiro Rafael Buzacarini, por Ippon, por acumulação de penalizações, a mesma razão pela qual foi afastado na segunda ronda, frente a Aaron Wolf.

Rochelle Nunes também passou uma ronda em +78 kg, ao vencer a croata Ivana Maranic, por Ippon, mas perdeu com a ucraniana Yelyzaveta Kalanina, igualmente pela pontuação máxima.

Em -78 kg, Patrícia Sampaio e Yahima Ramírez foram eliminadas na estreia, ao perderem com a chinesa Fei Chen e com a alemã Anna Maria Wagner, respetivamente.

Portugal leva para casa uma medalha de bronze no Masters, conquistada por Telma Monteiro, em -57 kg.

O Movimento do Dia

O medalhista de prata em -100kg, Aaron Wolf, produziu o nosso Movimento do Dia. Um Uchi-mata clássico com que venceu o alemão Karl-Richard Frey.

O final de mais um ano de Judo feliz.