Nesta edição de "Breves de Bruxelas" falamos do adiamento da decisão sobre a extradição do antigo presidente da Catalunha, Carles Puigdemont. Segundo o tribunal em Bruxelas, em primeiro lugar, há que aguardar pela decisão do Tribunal Europeu de Justiça relativamente à imunidade dos eurodeputados.