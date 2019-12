Família Real na Missa de Natal

Tamanho do texto

A família Real à saída da Missa de Natal. A Rainha Isabel II cumpriu a tradição da quadra festiva juntamente com a família mais próxima na igreja de Santa Maria Madalena, em Londres, no Reino Unido.

O príncipe Carlos e o príncipe André chegaram primeiro à igreja, para evitar a atenção dos jornalistas, depois do escândalo que envolveu o Príncipe André devido às ligações com Jeffrey Epstein - acusado de abusos sexuais.

A soberana de 93 anos esteve presente na cerimónia religiosa sem o marido. O príncipe Felipe, de 98 anos, está recuperar de um problema de saúde que a família real prefere manter no domínio privado.

Na tradicional mensagem de Natal a Rainha de Inglaterra disse que este foi um ano de obstáculos.

Muitos de nós já tentaram seguir os passos de Jesus. O caminho, claro, nem sempre é tranquilo. Este ano pode ter sido bastante acidentado em certas alturas, mas pequenos passos podem fazer uma grande diferença. Isabel II Rainha de Inglaterra

O príncipe Harry e Meghan Markle passaram as festas de fim de ano no Canadá e deixaram um postal electrónico com o filho Archie, de 7 meses.