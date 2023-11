O Rei Carlos III celebra 75 anos

De Euronews

Lançamento do Coronation Project Food e uma receção com membros do Serviço Nacional de Saúde marcam o dia de aniversário de Carlos III.

PUBLICIDADE

O septuagésimo quinto aniversário do Rei Carlos III foi assinalado em Londres com uma uma salva de 41 tiros.

A Tropa do Rei - Artilharia Real a Cavalo - marcou o aniversário do monarca, em Green Park perto do Palácio de Buckingham.

O rei aproveitou o dia para lançar oficialmente o Coronation Food Project, iniciativa que pretende combater a pobreza alimentar através da redistribuição de alimentos que, normalmente, acabam em aterros sanitários.

Carlos III foi também anfitrião de uma receção no Palácio de Buckingham para 400 enfermeiros e parteiras, no âmbito das celebrações do 75º aniversário do Serviço Nacional de Saúde.