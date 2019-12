Angola vai abrir nova embaixada em Timor Leste

Angola vai abrir uma embaixada em Timor Leste. Uma decisão do governo de Luanda no quadro do reforço das relações com os países da CPLP.

Em entrevista à Euronews, o ministro das Relações Externas de Angola, Manuel António, lembrou que "Timor tem um papel estratégico tendo em conta a situação geográfica".

Angola, que vai assumir a presidência rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, garantiu ainda que a questão da livre circulação de cidadãos entre os nove membros vai continuar a ser uma das prioridades nos próximos dois anos.

Mas Luanda não está apenas interessada nas boas relações com os países lusófonos: o chefe da diplomacia angolana espera formalizar a entrada para a Commonwealth, comunidade que junta os países anglófonos, em 2020 e avançar com as negociações para aderir o mais rápido possível Organização Internacional da Francofonia (OIF). Mas para Francofonia o processo de adesão continuará a decorrer até à próxima cimeira da OIF que acontece apenas em 2021.

Ainda em matéria de mobilidade, o ministro explicou que Angola está apostada em criar condições para atrair os cidadãos do país que vivem no exterior. De qualquer forma, as estatísticas mostram que Angola não é dos países africanos que mais sofre com a saída de quadros, uma vez que na última década, a conjuntura económica do país fez regressar muita mão-de-obra qualificada e atraiu mão-de-obra estrangeira.