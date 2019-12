As forças americanas bombardearam este domingo as bases de uma fação armada de brigadas do Hezbollah, pró-iraniano, no Iraque, tendo matado 25 combatentes.

O bombardeamento, que está a suscitar uma enorme indignação no Iraque, surge dois dias depois de um ataque por roquetes, no qual perdeu a vida um soldado americano.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, justifica a operação: "Este não foi o primeiro conjunto de ataques contra esta instalação iraquiana em particular e outras onde havia vidas americanas em risco. E hoje, o que fizemos foi dar uma resposta decisiva que deixa claro o que o presidente Trump tem dito há meses e meses, que é que não vamos tolerar que a República Islâmica do Irão tome medidas que coloquem homens e mulheres americanos em perigo".

Esta operação americana, junto da fronteira entre a Síria e o Iraque surge após dois meses de uma escalada sem precedentes de tiros de roquete contra interesses americanos no Iraque.

Para o Irão, estes ataques são de apoio americano ao terrorismo. Teerão afirma que estas brigadas pertencem à coligação que luta contra o Estado Islâmico (EI).