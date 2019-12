Ataque contra a embaixada dos EUA no Iraque

Tamanho do texto

Centenas de apoiantes das milícias pró-iranianas no Iraque atacaram esta terça-feira as instalações da embaixada dos Estados Unidos em Bagdade.

A multidão em fúria arrombou os portões e chegou a entrar no átrio do complexo. Seguiu-se um incêndio e ouviram-se tiros, mas não ficou claro de onde partiu o fogo.

O edifício foi grafitado com mensagens de apoio às milícias e contra os Estados Unidos. No exterior, um indivíduo com um megafone gritava: " A mensagem foi entregue".

O ataque é a reação ao raide aéreo das tropas americanas no domingo, contra a base das milícias apoiadas pelo Irão, Hezbollah de Kataeb, que matou 25 combatentes.

Washington tinha justificado o raide aéreo pela morte de um americano no ataque a uma base onde havia soldados americanos.

É mais um episódio na escalada entre Washington e Teerão, agora em território iraquiano.