Bolos de arroz gigantes para abençoar as colheitas

No centro do Japão, a tradição dita que se coloquem bolos de arroz gigantes num santuário para garantir boa saúde e colheitas abundantes no próximo ano.

Agricultores e residentes da Província de Aichi fazem anualmente uma oferta de bolos de arroz redondos ao santuário de Atsuta Jingu, na cidade de Nagoya. Este ano foram oferecidos quatro bolos de arroz, o maior medindo 1,5 metros de diâmetro e pesando cerca de 450 quilos.

As pessoas, vestidas com os tradicionais casacos brancos, transportam os bolos para o salão principal do santuário. Este ano, a romaria fez-se debaixo de chuva.

Os bolos de arroz vão ficar expostos até ao dia 7 de janeiro. Depois serão quebrados em pedaços e distribuídos pelos adoradores numa tradição conhecida como kagami biraki, ou a cerimónia de quebrar o bolo de arroz.