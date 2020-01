"Cheirar" uma exposição é possível em Moscovo

Expandir os horizontes pelo olfato é a proposta do Garage Museum de arte contemporânea, em Moscovo, com a exposição "You' re on air".

Esta assume-se como uma instalação interativa onde os visitantes são convidados a usar o nariz para descobrir as propriedades poéticas e mnemónicas dos odores.

O curador da exposição, Yaroslav Volovod, explica-nos que esta "experiência artística não é uma retrospetiva da arte do olfato no mundo nem é uma feira da arte do olfato".

"É antes uma exibição coletiva temática que demonstra um estado etéreo especial, leve e sem peso onde qualquer um de nós pode entrar", concretiza Volovod.

A instalação é baseada no "efeito Proust", onde os sentidos se assume portas para recantos da nossa memória.

A artista norueguesa Sissel Tolaas alega que o ar que respiramos contém moléculas aromáticas que acabam por se ligar a certas memórias.

A guia Katya Shuikova explica-nos que nesta exposição encontramos "aromas abstratos" nos quais "os visitantes acabam por despertar as suas próprias memórias com os diferentes odores".

O coletivo siberiano "Where Dogs Run" baseou a obra exposta em "You're on Air" nas fotos existentes nos ficheiros da polícia com o objetivo de mostrar o lado obscuro da tecnologia moderna.

No ar fica a ideia de que a forma como utilizamos o odor pode vir a tornar-se também numa nova ferramenta de controlo biométrico

Polina Shmelyeva mostra-nos uns tubos onde "existem uns detetores de gás que recolhem dados aromáticos de cada pessoa para os converterem e transformarem num retrato do respetivo odor".

De visita à exposição, Konstantin Nechepurenko garante não prestar "atenção aos odores". "Mas aqui tudo se torna muito interessante. Eu gosto da arte. Interessa-me. Ter aqui os odores associados à arte é uma dimensão completamente diferente daquilo que a arte representa", considerou este visitante.

A exposição "You're on Air" pode ser "cheirada" no Garage Museum da capital da Rússia até 12 de janeiro.