O Pacto Verde Europeu e o que significa para os europeus

A nova Comissão Europeia quer investir 100 mil milhões de euros na criação de uma economia neutra em carbono.

O Pacto Verde Europeu proposto por Ursula von der Leyen é uma das maiores iniciativas europeias jamais realizadas, algo que requer o apoio de todos. De momento, há quem levante questões.

Sobre isso, a euronews ouviu o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis.

Efi Koutsokosta (Euronews): Será que para implementar estes objetivos e investimentos a tempo, os cidadãos europeus vão ter que pagar mais?

Valdis Dombrovskis: "Ao discutirmos a transição ecológica temos de o fazer de uma forma aceitável em termos sociais. De facto, a avaliação é de que terá um efeito ligeiramente positivo na economia. Por um lado, podemos dizer, sim, alguns empregos irão desaparecer, alguns combustíveis fósseis irão tornar-se mais caros mas ao mesmo tempo muito mais empregos serão criados na economia verde e faremos novas economias que tornarão a energia e a transição ecológica menos dispendiosa".

Efi Koutsokosta (Euronews): Na sua opinião, as pessoas estão de facto preparadas para se empenharem nestas novas metas ecológicas?

Valdis Dombrovskis: "Bem, em primeiro lugar, as mudanças climáticas são uma realidade que enfrentamos e torna-se cada vez mais óbvio a cada ano que passa. Assistimos agora a muitos eventos invulgares relacionados com o tempo, por exemplo, os fogos florestais na Austrália, por isso vemos que as mudanças climáticas são uma realidade que é preciso enfrentar. E é algo que precisamos de fazer a nível internacional. Desse ponto de vista, é claro que a Europa está empenhada e vamos apontar o caminho a nível internacional".