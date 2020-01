Embaixador britânico esteve detido no Irão

A breve detenção do embaixador do Reino Unido no Irão faz crescer a tensão entre Londres e Teerão.

Rob Macaire confirmou, no Twitter:

"Fui detido durante meia hora (...) Posso confirmar que não participei em nenhuma manifestação. Fui a um evento que estava anunciado como vigilia pelas vítimas da tragédia do voo 752. É normal prestar homenagem - algumas das vítimas eram britânicas. Saí 5 minutos depois de terem começado os slogans".

Em Londres, o ministro da Segurança, Brandon Lewis, reagiu afirmando que o Reino Unido precisa de ter a certeza de poder dialogar com todos os parceiro do mundo, incluido o Irão.

"O Primeiro Ministro falou com o presidente Rouhani ainda esta semana. Queremos ter a certeza de que continuamos a desempenhar o nosso papel no diálogo com o Irão e com os nossos parceiros sobre a forma de reduzir a tensão e resolver os problemas", afirmou.

Mas as acusações entre Londres e Teerão sucedem-se.

Nas manchetes dos jornais iranianos pode ler-se "Vergonha" e "Imperdoável". O abate do avião deixou as autoridades iranianas sob forte pressão externa e interna, com a liderança do país a ser contestada nas ruas, uma coisa rara.