Roma lidera o ranking europeu de horas perdidas no trânsito, com 254 horas por ano. Lisboa é a 81ª cidade do mundo onde se passa mais tempo nos engarrafamentos. Um resultado bem melhor do que algumas metrópoles mundiais, consideradas as cidades mais congestionadas do mundo em 2018, segundo os resultados do estudo INRIX 2018 (Global Traffic Scorecard) - que faz uma análise das tendências de mobilidade em mais de 200 cidades de 38 países diferentes.

Roma está à frente e pior que a capital italiana está apenas a capital colombiana, Bogotá - com 272 horas.

A segunda pior cidade da Europa é Dublin com 246, seguida em terceiro lugar pela cidade russa de Rostov-on-Don e por Paris - a capital francesa fica em quarto lugar com 237 horas perdidas no trânsito.

A situação é um pouco melhor em Londres, com 227 horas passadas nos engarrafamentos, por ano.

Olhando para as estatísticas, muitos condutores são obrigados a perder tempo na estrada todos os dias e, por vezes, a perder a paciência com tantas horas de espera dentro dos automóveis.