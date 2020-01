GP de Tel Aviv: Medalhas de bronze para Patrícia Sampaio e Rochele Nunes e dia de ouro para Israel

As portuguesas Patrícia Sampaio e Rochele Nunes conquistaram este sábado a medalha de bronze nas respetivas categorias no Grande Prémio de Judo de Tel Aviv.

Em -78 kg, Patrícia Sampaio começou com duas vitórias consecutivas por Ippon, sobre a montenegrina Jovana Pekovic e a venezuelana Karen Leon.

De seguida perdeu, também pela pontuação máxima, no combate de acesso às meias-finais, frente à austríaca Bernadette Graf, que conquistou a medalha de prata.

Na repescagem, Patrícia Sampaio venceu as alemães Anna Maria Wagner, por Ippon, e Luise Malzahn, por Waza-ari, conquistando a medalha de bronze.

Patrícia Sampaio e Luise Malzahn Federação Internacional de Judo

Nos +78 kg, Rochele Nunes também começou com dois Ippons, sobre a croata Ivana Sutalo e a francesa Tahina Durand, antes de perder com a bósnia Larisa Ceric, também pela pontuação máxima.

Na repescagem, a portuguesa venceu a ucraniana Galyna Tarasova, por Ippon, antes de assegurar o bronze frente à sul-coreana Hayun Kim, por acumulação de penalizações.

Rochele Nunes e Hayun Kim Federação Internacional de Judo

Na quinta-feira, jornada inaugural do Grande Prémio, Telma Monteiro foi quinta classificada nos -57 kg e na sexta-feira os judocas Anri Egutidze (-81kg) e Jorge Fernandes (-73kg) forma eliminados nos combates iniciais.

Os Homens do Dia

Os judocas Peter Paltchik e Or Sasson, de Israel, foram os heróis do dia.

A competir em -100kg, Paltchik entrou primeiro em ação e depois de passar sem problemas pelos preliminares, avançou até à final frente ao brasileiro Leonardo Gonçalves, que derrotou com um contra-ataque inteligente. Após uma exibição fenomenal, o judoca conquistou a primeira medalha de ouro para Israel no torneio, levando o público ao rubro.

O co-organizador da prova Sylvan Adams condecorou o judoca.

"Todas as pessoas aqui presentes são conhecedoras do judo e querem ver um bom espectáculo, uma boa luta. Penso que lhes oferecemos, ou tentámos oferecer-lhes, o melhor espectáculo." Peter Paltchik

Or Sasson lutou na final de +100kg com o sul-coreano Sungmin Kim, que derrotou com um Seoi-nage convincente seguido de alguma improvisação para por fim ao combate.

Uma vitória dupla e muita celebrada para a nação anfitriã.

"Vi as crianças a olhar para mim, para o Peter, e para o Sagi Muki e todos os grandes judocas de Israel, e senti-me orgulhoso porque sei que somos um exemplo, uma fonte de inspiração para os jovens, que estão a começar a sonhar os seus próprios sonhos. É um grande privilégio." Or Sasson

O judoca foi premiado pela ministra da Cultura e Desporto de Israel, Miri Regev.

"Uma em cada duas ou três crianças em Israel practica presentemente judo, é uma loucura." Peter Paltchik

A Mulher do Dia

A britânica Natalie Powell sagrou-se a nossa mulher do dia. A atleta dominou o combate final dos -78kg contra a austríaca Bernadette Graf e venceu com este belíssimo Ouchi Gari, conquistando a sua primeira medalha de ouro no Circuito Mundial de Judo desde 2017.

"Hoje tive alguns combates duros, em particular a meia-final contra Luise Malzahn, uma judoca com quem tive bastantes dificuldades no passado, e depois a final com a Bernadette Graf, com quem nunca tinha lutado. Ela é uma jogadora muito forte e tem ganho muitas medalhas." Natalie Powell

As restantes categorias em prova

Em -90kg, o ex-campeão mundial Donghan Gwak venceu o turco Mikail Ozerler com um Sode Tsuri Komi Goshi, dando à Coreia do Sul a terceira medalha de ouro do torneio.

A francesa Romane Dicko derrotou a holandesa campeã do Masters de Qingdao, Tessie Savelkouls, com um poderoso Ouchi Gari que confirmou o seu domínio em +78kg.

O Movimento do Dia

O nosso Movimento do Dia foi o fantástico Morote Seoi Nage do brasileiro Rafael Macedo, no combate pelo bronze em -90kg contra o sueco Marcus Nyman. Uma execução perfeita duma técnica clássica de Judo.

Rafael Macedo e Marcus Nyman Federação Internacional de Judo

A próxima prova do Circuito Mundial de Judo será o Grand Slam de Paris, que terá lugar nos dias 8 e 9 de Fevereiro.