Primeiro caso de contágio entre humanos de coronavírus na Europa

O caso de coronavírus registado segunda-feira na Alemanha trata-se do primeiro contágio entre seres humanos na Europa, foi anunciado esta terça-feira, numa altura em que laboratórios nos Estados Unidos e na China já trabalham na busca de uma vacina.

O paciente alemão contraiu o vírus de um colega de trabalho chinês que esteve na Alemanha na semana passada, apenas alguns dias, a dar formação na empresa de ambos. O portador do coronavírus, uma mulher, apenas revelou sintomas no voo de regresso à China.

A ministra da Saúde da Baviera, onde surgiu este caso, revela otimismo perante o caso o tratamento.

"Se olharmos para este caso em curso, o paciente está a reagir muito bem. No entanto, continua em isolamento na clínica, em Munique, sob supervisão médica. A investigação das pessoas que estiveram em contacto com o portador do vírus continua a alta velocidade, em especial junto dos familiares e no espaço da empresa", revelou Melanie Huml.

O caso na Alemanha é o quarto confirmado na Europa, após três pessoas em França, com passagens recente pela China, terem contraído o coronavírus.

Os três estão internados e também a reagir bem, revelaram as autoridades sanitárias francesas.

A Comissão Europeia decidiu entretanto iniciar o repatriamento aéreo de cidadãos europeus ainda presentes em Wuhn, a cidade chinesa epicentro desta nova epidemia mortal, seguindo a linha da operação que a França também já tem andamento.

O Governo gaulês está a preparar o repatriamentos dos respetivos cidadãos que se encontram na China.

"Estamos a reunir uma equipa médica para acompanhar o avião. O objetivo é identificar se existem pessoas infetadas no momento do embarque para que possam receber assistência e transporte especiais. Pretendemos separar as pessoas doentes das que não têm sintomas", explicou Agnès Buzyn, a ministra da Saúde de França.

O atual surto de coronovírus teve alegadamente origem num mercado de rua da cidade de Wuhan, na China, em dezembro, e já chegou também aos Estados Unidos, ao Canadá e à Austrália.

Esta nova estirpe de pneumonia viral já matou mais de 100 pessoas, para já apenas na China, e contaminou mais de quatro mil.

A região de Wuhan, epicentro da epidemia, encontra-se em quarentena.