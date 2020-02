Coronavírus já atinge 24 países

O novo coronavírus detetado na China alastrou já a 24 países, após a confirmação de casos de infeção em Espanha, Rússia e Suécia. Por enquanto, Portugal continua sem registo de pessoas infetadas. As análises realizadas no Hospital São João, no Porto, a um homem suspeito de ter sido contaminado foram negativas, anunciou hoje o centro hospitalar.

Contudo, segundo o balanço mais recente das autoridades chinesas, há pelo menos 259 vítimas mortais no país e o número de pessoas infetadas é de quase 12.000.

O coronavírus foi considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que obriga à adoção de medidas de prevenção e coordenação a uma escala global.

O organismo tem também apelado a uma informação séria em torno do coronavírus, numa tentativa de travar alarmismos.

Apesar dos cuidados, o coronavírus chegou já também aos Estados Unidos, com a confirmação de um caso no estado da California.

"Hoje cedo, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças informou que um residente do nosso condado está infetado com o novo coronavírus", disse Sara Cody, oficial de saúde do condado de Santa Clara, no estado californiano.

No entanto, é na China que estão os maiores receios de uma epidemia.

Num cenário que mais parece saído de um filme, as ruas de Pequim estão praticamente vazias, muitas lojas nem abrem e poucos são aqueles que arriscam os transportes públicos.

Todas as novas mortes, com exceção de uma, foram registadas na província de Hubei, no centro do país, avançou a France-Presse.

Este surto foi detetado no final do ano passado, em Wuhan.