Prevê-se empate técnico nas Legislativas

Prevê-se um novo processo difícil na Irlanda. A votação, nas Legislativas não terá dado uma vitória clara a nenhuma das três principais formações. Está-se, dizem as sondagens à boca da urna, numa situação de empate técnico.

Novidade, ainda que já esperado, é a subida no número de votos no antigo braço político do IRA. Em 2016 o Sinn Féin teve 13,8 por cento dos votos, desta vez tudo aponta para que chegue aos 22,3 por cento, o que aumenta a possibilidade de, e pela primeira vez, vir a integrar um governo no país.

O atual partido no poder, Fine Gael, do primeiro-ministro Leo Varadkar, deverá perder cerca de três por cento dos votos que tinha conquistado no anterior escrutínio.

Já o Fianna Fáil, principal partido da oposição, terá conseguido 22,2 por cento dos votos. Tornando o cenário de governo de coligação o mais provável.

Está em causa a eleição dos 160 deputados que integram o Parlamento irlandês, mais dois do que na anterior Legislatura.