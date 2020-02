Disseminação do coronavírus ameaça Jogos Olímpicos

A disseminação do coronavírus também ameaça os Jogos Olímpicos. Em entrevista à Associated Press, o mais antigo membro da direção do Comité Olímpico Internacional, Dick Pound, admitiu que existe a possibilidade de os Jogos Olímpicos de Tóquio não se realizarem.

Durante a apresentação da cerimónia do acender da tocha olímpica para os Jogos de Tóquio, o Comité Olímpico Grego confirmou que está em contacto com o comité de gestão de crise e com o Ministério da Saúde, de forma a terem um plano para o eventual aparecimento de casos na Grécia durante as cerimónias.

"Estão a preparar um plano estratégico para nós. O responsável é a mesma pessoa que tratou das questões de Saúde nos Jogos Olímpicos de 2004. Estão a preparar um plano operacional para qualquer problema de saúde que possa aparecer durante o acender da tocha e a passagem dela por solo grego e a entrega da tocha", afirmou o presidente do Comité Olímpico grego, Sypros Capralos.

A tocha olímpica vai ser acesa em Olímpia e vai percorrer a Grécia durante sete dias até chegar ao Japão. Os habitantes de Miyagi estão a preparar mil lanternas de bambu para porem a flutuar num canal um dia antes da chegada da tocha.