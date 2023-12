Setor da aviação prevê ano histórico em 2024

De euronews

Projeção da Associação Internacional de Transporte Aéreo aponta a um novo recorde no número de passageiros, superando o máximo de 2019

O setor da aviação respira saúde e prevê-se que 2024 seja um ano histórico. De acordo com uma projeção da Associação Internacional de Transporte Aéreo, espera-se que seja alcançado um novo recorde no próximo ano com 4 700 milhões de passageiros transportados, superando o máximo estabelecido em 2019.

Em termos financeiros, o recorde traduz-se num crescimento das receitas de 7,6% e num lucro líquido previsto superior a 25 mil milhões de dólares.

As transportadoras aéreas foram duramente atingidas pela pandemia, devido ao encerramento de fronteiras e às restrições nas viagens, e registaram perdas acumuladas de 183 mil milhões de dólares entre 2020 e 2022.