Angola vai ter capacidade para rastrear o Coronavírus

O coronavirus pode ter um impacto na economia angolana com a possível redução na produção petrolífera imposta pela OPEP, na baixa do preço do barril de petróleo e no aumento dos preços das importações de bens e serviço.

O representante da Organização Mundial da Saúde em Angola, Javier Guarda, considera fundamental, no combate ao surto Covid 19, a capacidade de se fazerem testes rápidos para identificar pessoas infetadas.

Javier Guarda, anunciou igualmente a chegada ao país de especialistas que podem ajudar no reforço da segurança em locais fechados como hospitais e centros de quarentena

O representante da OMS anunciou ainda que Angola "acaba de receber equipamento de alta qualidade, e conta com pessoal de qualidade também para diagnóstico molecular capazes de confirmar casos de covid 19. Recentemente recebeu equipamentos que vão permitir que os testes sejam feitos a nível local".

Até ao momento Angola recorre aos laboratórios especializados autorizados pela OMS, localizados na África do Sul e em Portugal.

Relativamente às restrições de acesso por parte de passageiros provenientes de países com casos de Covid19 confirmados, Javier Guarda diz que o ideal é que os países sigam as recomendações feitas pela OMS, mas que os países são soberanos e sublinhou o facto de o executivo Angolano ter corrigido as restrições de acesso aos países africanos com casos controlados

Javier Guarda diz que as medidas adotadas pelos países, em relação ao recebimento de passageiros provenientes de países com casos confirmados, depende muito do nível de contaminação e que podem e devem ir sendo ajustadas.

Neste momento, o alerta proposto pela OMS vai para países como a China, a Itália, o Irão e a Coreia do Sul.

Impacto do Covid 19 na economia Angolana

De acordo com dados apresentados pelo ministério das Finanças, o surto de Covid19 pode impactar de forma indireta a economia angolana.

Num encontro com os jornalistas, a ministra Vera Daves referiu que "o impacto vai sentir-se e esperamos que seja o menor possível, não se circunscreverá aos países que tenham uma relação mais direta em termos de volume, dimensão e especificidades ao setor petrolífero com a China, mas irá tocar várias economias até avançadas, por causa dessa interdependência no que diz respeito ao fornecimento de materiais específicos, mas também a movimentação de pessoas", explicou.

Já o ministério da Saúde anunciou este sábado não haver registo de casos confirmados até ao momento no país, o que não altera o impacto que o surto do Covid 19 na economia global, com consequência na economia local