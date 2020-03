Milcho Manchevski regressa com "Willow"

Três mulheres e como elas lidam com as questões da fertilidade e da maternidade. Uma vive na época medieval, as outras duas são irmãs e vivem hoje em dia. Mas os medos, as emoções são semelhantes.

Estes três contos interligados formam "Willow", o último filme do realizador norte-macedónio Milcho Manchevski, vencedor do Leão de Ouro em Veneza em 1994 com "Antes da Chuva", e o mais reconhecido dos cineastas do país.

O filme recebeu o prémio Manoel de Oliveira de melhor filme da Semana dos Realizadores no Fantasporto. Foi lá que a euronews o foi conhecer.

"Willow foi, para mim, a melhor experiência que já tive em termos de produção. Por uma série de razões. Uma delas foi trabalhar com produtores, equipa técnica e atores fantásticos, pessoas extremamente profissionais e sobretudo honestas, talentosas e inspiradoras. Tenho de admitir que isso nem sempre foi o caso, com meus filmes anteriores", conta o realizador.

"Tive a sorte de trabalhar com actores realmente fantásticos. Sobretudo as três atrizes principais. São excelentes atrizes. Trabalhar com os atores, escolhê-los e ensaiar é a minha parte preferida do processo", acrescenta.

O filme teve estreia comercial na Macedónia do Norte, onde foi um sucesso de bilheteira, e passou também pelos festivais de Roma, Bangalore e Wellington, onde foi também premiado.