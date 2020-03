Covid-19: Os números e as notícias de sábado, 21 de março

Coronavírus em Itália: entre a morte e a angústia, a esperança

Em Itália, por estes dias, as ruas andam desertas. O vazio que as preenche deixa ecoar os alertas de segurança saídos dos altifalantes dos carros de patrulha da polícia. "Fique em casa. Fique sempre em casa. Saia apenas para fazer as compras necessárias e ir à farmácia. A polícia vai ter operações em curso para garantir que as regras são cumpridas". Uma reportagem da jornalista da Euronews, Monica Pinna.

COVID-19 já fez mais de 11.400 mortos em todo o mundo

Novo coronavírus já causou pelo menos 11.401 mortos em todo o mundo, depois de ter sido identificado pela primeira vez em dezembro, de acordo com um balanço da agência noticiosa France-Presse.

Segundo o balanço da AFP, feito às 11:00 TMG (10:00 em Lisboa), desde o início da pandemia da covid-19, foram detetados mais de 271.660 casos de infeção em 164 países e territórios, número que apenas reflete uma fração do número real de contaminações, já que um grande número de países só está a testar os casos que necessitam de internamento hospitalar.

Bruxelas acompanha “de perto” casos de europeus ‘barrados’ nas fronteiras

A Comissão Europeia assegurou hoje acompanhar “de perto”, nomeadamente através de imagens satélite, casos de cidadãos da União Europeia (UE) ‘barrados’ em fronteiras terrestres e impossibilitados de regressar a casa, bem como os problemas no transporte de mercadorias.

“Os governos nacionais adotaram medidas fortes para conter a propagação do novo coronavírus na UE – que são necessárias –, mas algumas destas medidas retiveram os cidadãos nas fronteiras e, em algumas, existem inclusive dezenas de quilómetros de engarrafamentos de trânsito com mais de 24 horas de espera”, alerta a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, num vídeo publicado na rede social Twitter.

SNS de Portugal tem 9.000 testes e privados 17.000

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem um stock de 9.000 testes para a covid-19 e o setor privado cerca de 17.000, avançou hoje a ministra da Saúde, adiantando que o Governo está a procurar adquirir mais.

“Estamos a trabalhar através do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, temos um stock que permite 9.000 testes no Serviço Nacional de Saúde e temos uma informação do que o setor privado terá cerca 17.000 testes disponíveis para o serviço de todos”, afirmou Marta Temido, na conferência de imprensa diária das autoridades de saúde sobre a situação da pandemia do novo coronavírus, que causa a doença da covid-19.

Pico da curva epidémica deve acontecer "à volta de 14 de Abril", diz ministra da Saúde de Portugal

O pico da curva epidémica do surto de infecção pelo novo coronavírus em Portugal deve ocorrer "à volta do dia 14 de Abril", afirmou a ministra da Saúde, Marta Temido. Com 12 mortes, a taxa de letalidade é agora de 0,9%, disse.

Novo coronavírus faz 12 mortes em Portugal (DGS)

O número total de casos confirmados em Portugal subiu para 1280. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), o número de mortes associadas também aumentou, havendo atualmente 12 vítimas — quatro na região Norte, quatro na região Centro, três em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve.

Aguardam resultado laboratorial 1059 pessoas. Há cinco casos recuperados.

Mais de 300 mortos e quase 5.000 infetados em Espanha nas últimas 24 horas

Espanha registou nas últimas 24 horas 324 mortos com o novo coronavírus e um aumento de 4.946 no número de infetados, de acordo com a atualização diária feita pelas autoridades de saúde do país.

Segundo os números do Ministério da Saúde espanhol, desde o início do surto, o país teve um total de 24.926 casos da pandemia da covid-19, dos quais 1.326 morreram e 2.125 foram curados.

A região mais atingida pela covid-19 é a de Madrid, com 8.921 infetados e 804 mortos, seguida pela da Catalunha (4.203 e 122), a do País Basco (1.725 e 85) e a da Andaluzia (1.515 e 40).