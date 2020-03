Covid-19: Os números e as notícias de terça-feira, 24 de março (em atualização)

12h00 (CET) - Espanha ultrapassa as 500 mortes num dia

Em Espanha, no período de 24 horas, morreram 514 pessoas com covid-19, o que equivale a um aumento de 25%, em relação ao dia anterior. As autoridades locias registam agora 39.673 infetados com coronavírus, mais 20% que esta segunda-feira. No total, até à data, a pandemia já fez 2.696 mortos no país.

Atualmente, há 22.762 pessoas hospitalizadas, das quais 2.636 em unidades de cuidados intensivos.

De acordo com os dados revelados pelo Ministério da Saúde espanhol, a região mais atingida pela covid-19 é a de Madrid, com 12.352 infetados e 1.535 mortos, seguida pela da Catalunha (7.864 e 282), a do País Basco (2.728 e 133) e a de Castela-Mancha (2.465 e 216).

Entre as comunidades autónomas espanholas que fazem fronteira com Portugal, a da Galiza teve até agora 1.415 casos e 20 mortos, a de Castela e Leão 2.460 e 124, respetivamente, a Estremadura 636 e 26 e a Andaluzia 2.471 e 87.

O conselho de ministros espanhol vai hoje aprovar a proposta para pedir autorização ao parlamento para prorrogar por mais 15 dias o "estado de emergência" em vigor até ao próximo sábado.