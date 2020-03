Fim da quarentena esta quarta-feira em Hubei apesar da Covid-19

A província chinesa de Hubei, epicentro da pandemia de covid-19, prepara-se para o fim da quarentena.

A partir das zero horas desta quarta-feira, milhões de pessoas vão poder voltar a circular normalmente nas diversas cidades de Hubei, com exceção para Wuhan, onde tudo alegadamente começou no final de dezembro e que deverá manter-se em quarentena até 08 de abril.

As autoridades chinesas alegam estar a começar a controlar o surto, revelando cada vez menos novos casos de infeção e de mortes no país.

No balanço oficial realizado esta terça-feira, a comissão de Saúde da China divulgou o registo de "78 novos casos de infeção, sete novas fatalidades, todas em Hubei, e mais 35 casos suspeitos".

"Na segunda-feira, foram 456 as pessoas recuperadas que receberam alta. Removemos ainda 769 pessoas da lista de observação de contactos próximos e o número de casos graves reduziu-se em 176", precisou Mi Feng, o porta-voz da Comissão de Saúde chinesa.

As autoridades chinesas alegam ainda terem registado apenas um novo caso local: em Guangdong. Os restantes novos casos de infeção na China terão sido todos importados.

A quarentena em Hubei foi imposta a 23 de janeiro.

Dois meses depois, a China entende estarem reunidas as condições para começar a levantar as proibições no epicentro da pandemia, embora exista quem desconfie deste afrouxar das medidas de contenção, considerando que o regime está apenas a tentar minimizar o estrangulamento da economia imposto no país devido a este novo coronavírus.