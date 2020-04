Itália ainda no pico da tragédia de Covid-19 mas com menos gente nas UCI

Itália está ainda em sofrimento na crista da onda da tragédia provocada pela pandemia de Covid-19, mas destaca-se agora uma redução na pressão sobre as Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

A situação revela alguma estabilidade no abrandamento, mas continua a somar centenas de mortes e milhares de infetados ao balanço diário no país mais atingido do mundo por este novo coronavírus.

O aumento de pessoas hospitalizadas, ainda que mínimo pelos novos dados, não permite aos italianos entrar na desejada curva descendente da epidemia.

De acordo com a atualização desta segunda-feira, em Itália morreram mais 636 pessoas infetadas pelo SARS-CoV-2 desde domingo e há mais 3599 infeções registadas, com as autoridades a destacarem o aumento dos doentes com testes positivos em mais 1941, salientando, no entanto, uma redução nos testes efetuados (30.271) face aos dias anteriores.

A proporção entre os testes feitos e os casos identificados continua estável com um resultado positivo por cada 8,4 testes (11,8%).

Há ainda a lamentar a morte de mais dois médicos em Itália infetados pelo novo coronavírus, elevando o total de óbitos entre profissionais de saúde no país para os 89 no âmbito da pandemia.

Os dados mais animadores continuam a ser o número de pessoas recuperadas, mais 1.022 face a domingo, e a descida dos pacientes a necessitar de cuidados intensivos, menos 79.

Olhando aos totais, Itália regista esta segunda-feira um total de 16.523 mortes associadas à Covid-19 e quase 23.000 pessoas recuperadas da doença.

O país tem ainda 3898 pacientes a necessitar de cuidados intensivos e 28.976 internados com sintomas (neste particular, há agora mais 27 hospitalizados que no domingo).

Na Lombardia, a região italiana mais afetada pela tragédia com mais de 50 mil infeções e 9.200 mortes confirmadas, regista uma redução no número de novos contágios, o que levou o assessor regional para a saúde, Giulio Gallera, a afirmar estar-se a assistir a "uma melhoria lenta, mas constante".