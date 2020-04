Covid-19: Os números e as notícias de sexta-feira, 17 de abril

A pandemia de Covid-19 já infetou mais de dois milhões de pessoas em todo o mundo e deixou um rasto de mais de 140 mortos contaminados por este novo coronavírus.

Acompanhe aqui os desenvolvimentos do dia:

10h30 (CET) Rússia regista mais de 4 mil novos casos

As autoridades de saúde da Rússia revelaram o registo de mais 4.049 casos de infeção num período de 24 horas, iniciado na atualização de quinta-feira. Sem registo de mortes associadas à Covid-19 no mesmo período, a Rússia soma um total de 32.007 infeções e 232 mortes registadas.

10h00 (CET) Alemanha soma mais de 3 mil novas infeções e quase 300 mortes

A Alemanha atualizou esta sexta-feira os dados da epidemia no país, somando mais 3.380 novos casos de infeção e 299 mortes associadas à covid-19. É o terceiro dia consecutivo com aumento nos novos casos diagnosticados. No total, existem registos de 133.830 pessoas infetadas no país e quase 82 mil recuperadas do novo coronavírus.

09h50 (CET) Hospital de Ovar inicia teleconsultas

O Hospital Francisco Zagalo, em Ovar, cidade sob uma cerca sanitária há semanas, começou esta sexta-feira a realizar consultas por videoconferência. É a primeira unidade do serviço de Saúde de Portugal aadotar esta prática de reforço da capacidade do SNS na assistência médica à população.

09h30 (CET) Identificadas mais de 70 tentativas de pirataria informática em Portugal

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) confirmou à Lusa o aumento de ciberataques em Portugal no último mês. Até 12 de abril, durante o período de estado de emergência, foram intercetados 71 casos de "phishing", um tipo de ataque cibernético que visa "pescar" dados privados de um utilizador.

Outras notícias das primeiras horas do dia:

China sofre contração acentuada e reduz casos ativos de Covid-19

Economia chinesa sofreu no primeiro trimestre deste ano a maior contração desde 1970. Após uma paralisação de quase dois meses, devido às medidas de contenção da epidemia, a segunda maior economia do mundo e berço do surto de Covid-19 contraiu 6,8% em termos homólogos devido à queda acentuada no consumo e na produção. A recuperação espera-ase longa e mais difícil do que o previsto anteriormente.

Na atualização dos dados da epidemia, esta sexta-feira, a China registou 26 novos casos de infeção nas 24 horas anteriores, incluindo 11 por contágio interno e o resto por importação, nomeadamente a partir da Rússia. Sem novas mortes, foram também anunciadas mais 52 pacientes recuperados do vírus. A China voltou a ver cair o número de casos "ativos", agora para 1.081, dos quais 29 em estado grave.

O número total de infetados diagnosticados na China com o novo coronavírus é de 82.367 casos, incluindo 3.342 mortos até às 23h59 de quinta-feira (16h59 em Lisboa).

Mais de quatro mil mortos em 24 horas nos Estados Unidos

Os EUA registaram 4.491 mortos nas últimas 24 horas devido à covid-19, elevando para cerca de 33 mil o total de vítimas mortais no país, indicou a Universidade Johns Hopkins.

O número de pessoas nas prisões de Nova Iorque é o mais pequeno desde 1946, após o final da II Guerra Mundial, devido às medidas adotadas pela cidade para mitigar a propagação da pandemia de covid-19. “A população encarcerada está agora abaixo de 4.000 presos”, disse o autarca de Nova Iorque, Bill de Blasio.

Brasil vê agravar-se taxa de letalidade da epidemia

O Brasil ultrapassou a barreira das 30 mil pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, totalizando 30.425 casos confirmados e 1.924 óbitos desde o início da pandemia, informou hoje o executivo. Em 24 horas, o país registou 188 mortes e 2.105 novos casos de infeção. O Ministério da Saúde revela que a taxa de letalidade da Covid-19 subiu para 6,3%