18h43 (CET) Moçambique acusado de "traçar cenário alarmista" para atrair apoio internacional

Uma ONG moçambicana acusou o governo moçambicano de "traçar um cenário alarmista" ao prever 20 milhões de infeções pelo novo coronavírus nos próximos seis meses, para atrair apoio internacional.

18h39 (CET) Seropositivos em Angola temem falta de antirretrovirais

A Rede Angolana das Organizações de Serviços de Sida (ANASO) alertou para o "grande pânico" entre as pessoas seropositivas em Angola, que receiam a escassez de antirretrovirais, usados no tratamento da covid-19.

18h34 (CET) Idoso de 87 anos é a primeira vítima mortal por covid-19 do Alentejo

Foi registada a primeira vítima mortal infetada por coronavírus no Alentejo, desde o início da pandemia. A primeira pessoa infetada com coronavírus a perder a vida na região era um homem de 87 anos, residente em Beja, onde estava internado desde o dia 14 de abril.

Segundo o diretor clínico da ULSBA, o quadro de saúde do idoso era frágil e mostrava "um desfecho previsível", admitiu José Aníbal Soares, em comunicado.

18h20 (CET) Morreram 534 pessoas em Itália nas últimas 24 horas, 24.648 no total

O número de mortes em Itália voltou a aumentar, tal como o número de novos casos de infeção. O número de vítimas mortais é agora de 24.648, depois de 534 pessoas terem perdido a vida no último dia, o maior número registado dos últimos três dias. Desde segunda-feira surgiram mais 2729 novos casos de infeção no país.

17h57 (CET) Várias pessoas detidas por distúrbios noturnos nos arredores de Paris

Nove pessoas foram detidas por alegados distúrbios com a polícia, nos arredores da capital francesa. Segundo as agências francesas, os suspeitos foram levados pelas forças de autoridade "por posse de engenhos incendiários e pela participação em grupo com o objetivo de cometer violência e danos". As detenções ocorrem depois de vários confrontos entre a polícia e habitantes dos arredores de Paris, durante a noite, nos últimos dias. Os confrontos em Paris terão começado depois de, no sábado, um motociclista em Villeneuve-la-Garenne ter embatido contra um carro da polícia que estava descaracterizado.

O mesmo cenário de violência tem acontecido em Estrasburgo, onde já quatro pessoas foram detidas. Em Meinau, várias pessoas atacaram uma esquadra da polícia com ‘cocktails molotov’. Na zona leste, em Port du Rhin, vários caixotes do lixo foram incendiados.

17h26 (CET) Reino Unido regista 828 mortos nas últimas 24 horas, um total de 17.337

No último dia morreram no Reino Unido mais 828 pessoas, vítimas do novo coronavírus. No dia anterior, segunda-feira, o país tinha registado 449 vítimas mortais, um número ligeiramente mais baixo em relação aos registados nas últimas semanas. Esta terça-feira as vítimas mortais quase que duplicaram no país.

Este último balanço dá também conta de mais de 4 mil novos casos de infeção. O país regista agora quase 130 mil pessoas infetadas com covid-19.

17h00 (CET) DGS vai analisar "nos próximos tempos" se há condições para que Liga de clubes volte às competições

Perguntada sobre o regresso dos jogos à porta fechada em junho, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, respondeu ao jornalistas, na conferência de imprensa, que o regresso aos jogos terá que ser analisado nos próximos tempos, "com a própria Liga", referiu a representante da DGS.

15h45 (CET) Portugal regista um aumento de mais de 50% de doentes recuperados

O número de doentes recuperados esta segunda-feira era de 610 mas este domingo ascendeu aos 917, mais 307 pessoas em 24 horas. O número de vítimas mortais é de 762, menor do que o número de recuperados. É a primeira vez que Portugal tem mais recuperados do que vítimas mortais.

15H37 (CET) O FC Barcelona vai vender os direitos do nome do estádio "Camp Nou"

A instituição espanhola decidiu vender o "naming" do estádio de futebol "Camp Nou" durante um ano. O dinheiro da venda será doado para a luta contra o novo coronavírus.

15h21 (CET) 5,7% da população francesa terá sido infetada pelo novo coronavírus

Percentagem revela que falar de imunidade na população em França poderá ser precoce. Segundo estimativas do Instituto Pasteur, 5,7% da população terá sido infetada até 16 de março, número insuficiente para evitar uma segunda pandemia no país.

"Para que a imunidade coletiva seja suficiente para evitar uma segunda vaga, era preciso que pelo menos 70% da população estivesse imunizada", afirmou Simon Cauchemez, autor do estudo, em declarações à AFP.

15h10 (CET) Portugal já fez mais de 270 mil testes desde 1 de março

Segundo o Secretário de Estado da Saúde, desde o início de março o governo português já fez 274 mil testes de diagnóstico para a covid-19. Só na passada sexta-feira foram feitos 14.500 testes, um número recorde.

António Lacerda Sales especificou que cerca de metade dos testes foram realizados em hospitais, clinicas e laboratórios públicos, 45,2% em privados e 5,4% noutros laboratórios.

14h59 (CET) Cibercrimes em Portugal aumentaram em 230% em março

O gabinete da Procuradoria Geral da República alertou para o aumento dos cibercrimes durante a pandemia de Covid-19. Segundo os dados divulgados, o número de crimes praticados na internet “se multiplicou de forma muito expressiva” no mês passado, com um aumento de 230%. A PGR acredita que os cibercrimes poderão atingir um aumento de 300% no mês de abril.

14h47 (CET) Número de mortos em Espanha aumenta ligeiramente

Foram registadas, no país, 430 vítimas mortais devido ao novo vírus, um ligeiro aumento depois dos números terem baixado consideravelmente esta segunda-feira, o dia em que se registou o menor número de mortes num mês. Espanha regista um total de 21.282 vítimas mortais, um dos quatro países com mais de vinte mil mortos devido a esta pandemia.

14h40 (CET) África conta com mais de 23 mil infeções e 1.158 vítimas mortais

Nas últimas 24 horas morreram mais 39 pessoas em 53 países africanos, segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC). As infeções aumentaram de 22.275 para 23.505.

14h35 (CET) Quase metade das empresas portuguesas dizem que não vou sobreviver com a crise

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Banco de Portugal (BdP) 48% das empresas dizem "não ter condições para se manter em atividade por mais de dois meses sem medidas adicionais de apoio à liquidez”.

13h50 (CET) Pandemia de Covid-19 já matou mais de 170.000 pessoas em todo o mundo

De acordo com os dados da agência de notícias francesa, foram registadas 170.368 mortos e mais de 2.483.840 infetados em 193 países do mundo. Pelo menos 558.400 foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

13h40 (CET) Portugal com mais 516 casos de infeção e mais 27 vítimas mortais

O número de pessoas infetadas pelo coronavirus em Portugal é de 21.379, mais 516 do que segunda-feira. O número de mortos aumentou para 762, mais 27 do que no dia anterior. O número de doentes recuperados aumentou para 917, mais 307 do que os registados na segunda-feira. Os dados foram divulgados pelo boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).