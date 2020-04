Proteger a economia e conter a pandemia

Os governos europeus anunciam a forma como vai ser o regresso à normalidade. Um regresso gradual e cauteloso para aliviar a pressão sobre as economias e, ao mesmo tempo, evitar uma segunda onda de contágio.

França

"Proteger, testar e isolar" é a chave para o plano de desconfinamento francês.

O primeiro-ministro, Edouard Philippe, diz que depois de 11 de maio o país fará um exercício de aprendizagem de como viver com o vírus até ser encontrada uma vacina.

Com a promessa de máscaras para todos e da realização de 700 mil testes por semana.

Espanha

Espanha, o país com o maior número de casos de Covid-19 na Europa, vai acabar com a maioria das restrições à vida quotidiana durante os próximos dois meses. O chefe do governo espanhol sublinhou que o desconfinamento só acontece “se tudo correr como até agora”.

O plano espanhol vai acontecer em quatro fases, cada uma com duração mínima de duas semanas.

Portugal

Em Portugal, o Estado de Emergência termina no próximo domingo.

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que as pequenas lojas poderão começar a reabrir mas sublinhou que algumas restrições vão continuar durante muito tempo.

Grécia

Na Grécia, a maioria das restrições à livre circulação termina no dia 4 de maio mas, para já, não vai ser permitido sair da região de residência. Algumas lojas reabrem no dia 4 e outras no final do mês.

Alemanha

A Alemanha abriu as lojas não essenciais há pouco mais de uma semana. Ainda é cedo para dizer que o abrandamento das restrições é o responsável pelo aumento do número de novos casos de infeção.