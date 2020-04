Covid-19: Os números e as notícias de quinta-feira, 30 de abril

A pandemia já infetou 3,2 milhões de pessoas em pelo menos 185 países e, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, já terá contribuído para mais de 227 mil mortos, havendo quase um milhão de pessoas recuperadas da doença provocada por este novo coronavírus.

A pandemia de SARS-CoV-2 O surto terá surgido em dezembro na cidade chinesa de Wuhan e teve o primeiro registo na Europa a 20 em janeiro, em França, o mesmo dia em que se admite ter sido também registado pela primeira vez nos Estados Unidos. A pandemia entrou em África, pelo Egito, a 15 de fevereiro, e dez dias depois chegou à América do Sul, pelo Brasil. A pandemia bloqueou a maior parte do mundo desde meados de março.

Atualização:

10h20 (CET) Utentes dos transportes de Lisboa exigem mais oferta

Os utentes dos transportes públicos da Grande Lisboa manifestaram hoje preocupação com o fim do estado de emergência, defendendo o ajuste da oferta à procura, para serem cumpridas as regras de distanciamento, e a manutenção das operações de desinfeção.

Em declarações à Lusa, Luísa Ramos, da Comissão de Utentes da Margem Sul, explicou que com a abertura de serviços de forma faseada é expetável que mais pessoas precisem dos transportes para se deslocarem para os empregos.

“Uma das nossas exigências será a reposição imediata de todas as carreiras que foram cortadas”, afirmou, lamentando que no início do estado de emergência a Transportes Sul do Tejo (TST) tenha entrado em ‘lay-off’.

10h10 (CET) Alemanha sofre mais 173 mortes e recupera mais três mil pessoas

A Alemanha regista 159.119 casos diagnosticados no país, um aumento de 1.478 em relação ao dia anterior, e uma subida de 173 vítimas mortais para um total de 6.288, de acordo com os números oficiais.

O Instituto Robert Koch (RKI) indica na página oficial uma subida de aproximadamente 3.100 novos casos considerados curados. São agora 123.500 pessoas em todo país que terão ultrapassado a covid-19.

Baviera continua a ser o estado federado que regista mais casos (42.080) e óbitos (1.799), seguindo-se a Renânia do Norte-Vestefália, com 32.687 casos e 1.219 vítimas mortais.

10h00 (CET) Rússia ultrapassa os 100 mil casos registados

O número de infeções diagnosticadas na Rússia subiram mais de sete mil registos em 24 horas e elevaram o total para 106.498 casos em todas as regiões do país.

De acordo com o centro de crise russo, já morreram 1.073 pessoas no âmbito da pandemia (mais 101 óbitos em 24 horas) e 11.619 recuperaram da doença (mais 1.333).

A telemedicina registou 3.397 consultas em mar4o, estabelecendo um recorde desde janeiro de 2013.

09h45 (CET) Greta Thunberg doa 100 mil dólares à Unicef

A adolescente sueca Greta Thunberg, que se tem tornado no símbolo global da luta contra as alterações climáticas, doou 100 mil dólares (92 mil euros) à Unicef para ajudar na assistência a crianças no âmbito da pandemia, anunciou o organismo afeto às Nações Unidas.

O dinheiro tem origem no Prémio Ação Humana entregue à jovem sueca pela "Human Act" e é doado através da fundação criada pela adolescente. A "Human Act" doou mais 100 mil dólares à Unicef para a mesma causa.

08h50 (CET) Timor-Leste tem apenas 12 casos ativos de infeção no país

Timor-Leste registou hoje um aumento significativo de casos recuperados da covid-19, para 16, com testes a serem feitos a várias pessoas que estavam em isolamento em Díli a darem negativo.

Sérgio Lobo, porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), disse que do total de 24 casos confirmados, o país tem agora apenas 12 casos ativos.

“Temos um aumento grande do número de casos recuperados, mais 10”, disse Sérgio Lobo na conferência de imprensa diária de atualização da situação da covid-19 na Sala de Situação instalada no Centro de Convenções de Díli.

No que se refere a dois professores portugueses em isolamento após testes positivos, Sergio Lobo confirmou que ambos tiveram já uma primeira nova análise com resultado negativo, estando à espera da confirmação do segundo resultado negativo para poderem ter alta.

07h30 (CET) Número de cirurgias em queda e telemedicina a crescer em Portugal

O Serviço Nacional de Saúde revela terem sido realizadas em março menos 20 mil cirurgias do que no mesmo período do ano passado. O SNS registou também uma dominuição superior a 165 mil no número de consultas em hospitais, equivalente a uma quebra homóloga de 40%.

O estado de emergência poderá explicar a quebra pelas medidas de confinamento impostas e a redução da atividade económica no país.

Outras notícias do dia:

Governo de Portugal anuncia hoje as regras da nova fase de confinamento após o fim do estado de emergência na sexta-feira. As novas regras deverão ser implementadas na segunda-feira e deverão manter-se, em princípio, até 01 de junho, promovendo um gradual levantamento das restrições à atividade social e económica no país.

anuncia hoje as regras da nova fase de confinamento após o fim do estado de emergência na sexta-feira. As novas regras deverão ser implementadas na segunda-feira e deverão manter-se, em princípio, até 01 de junho, promovendo um gradual levantamento das restrições à atividade social e económica no país. Parlamento de Moçambique reúne-se hoje para aprovar o prolongamento do estado de emergência no país até final de maio para prevenção da pandemia da doença respiratória covid-19, disse à Lusa fonte parlamentar. A reunião está marcada para as 13 horas locais (meio dia em Lisboa).

reúne-se hoje para aprovar o prolongamento do estado de emergência no país até final de maio para prevenção da pandemia da doença respiratória covid-19, disse à Lusa fonte parlamentar. A reunião está marcada para as 13 horas locais (meio dia em Lisboa). Bolsa de Tóquio abriu hoje a ganhar 2,6%, seguindo a tendência de Wall Street , onde os investidores reagiram positivamente à possibilidade do antiviral remdesivir ser um tratamento eficaz para a covid-19. O principal índice da bolsa de Tóquio, o Nikkei, subiu 2,6% para 20.284,57 pontos. O segundo indicador, o Topix, ganhou 1,76% para 1.474,66 pontos.

África já registou 1.589 mortes no âmbito da pandemia de Covid-19 e soma mais de 12 mil pessoas recuperadas da infeção, num total de 36.842 casos confirmados em todo o continente, a maior parte na África do Sul (5.350). Argélia é o país africano com mais mortos associados ao SARS-CoV-2, com 444 óbitos registados pela Centro de Controlo e Prevenção de Doenças do continente.

Atualizado a 30 de abril de 2020 Africa CDC Marques, Francisco

Coreia do Sul não registou esta quinta-feira, pela primeira vez desde 29 de fevereiro, qualquer caso novo de infeção local. O centro de controlo e prevenção de doenças sul-coreano anunciou apenas quatro novos casos importados, elevando o número total no país para os 10.765 registos de infeção. As mortes foram agravadas com mais um e são agora 247.

China registou quatro casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior, informou hoje a Comissão de Saúde do país. Não há registo de mais vítimas mortais no país até às 23h59 de quarta-feira, segundo as autoridades chinesas. O número de infetados ativos no país fixou-se em 619, depois de mais 32 pessoas terem tido alta. Desde o início da epidemia, a China registou, no total, 82.836 infetados e 4.633 mortos devido a Covid-19. Até ao momento, 77.610 pessoas tiveram alta.

Estados Unidos registaram 2.520 mortos em 24 horas com Covid-19 desde a atualização de quarta-feira. No total, pelo menos 60.853 pessoas morreram nos Estados Unidos no âmbito da epidemia. O número de infetados subiu para 1.038.451 com cerca de 120 mil pessoas a serem dadas como recuperadas.

Os Estados Unidos continuam a ser o país com registo de mais mortos e de casos confirmados. Seguem-se Itália (27.682 mortos, mais de 203 mil casos), Reino Unido (26.097 mortos, mais de 162 mil casos), Espanha (24.275 mortos, cerca de 213 mil casos), França (24.087 mortos, cerca de 169 mil casos).