França prolonga estado de emergência até 24 de julho

O governo francês decidiu prolongar o estado de emergência de saúde pública até ao dia 24 de julho. A decisão foi tomada este sábado no âmbito de um conselho de ministros.

Antes contudo, algumas medidas de confinamento serão relaxadas.

"A 11 de maio, se as condições estiverem reunidas, a regra geral relativa à liberdade de circulação será restabelecida e os franceses não terão necessidade de atestados para saírem à rua", disse o ministro francês do interior, Christophe Castaner, no sábado.

Mesmo assim, a utilização de máscaras nos transportes públicos será obrigatória.

O poder de emitir multas no contexto do estado de emergência será igualmente mantido, em particular no que toca à polícia encarregada da segurança nos transportes públicos.

O regresso dos jovens à escola é outra área prioritária. Segundo o governo, a maioria das creches e escolas primárias abrirão portas no dia 11 de maio com um máximo de 15 alunos por sala de aula.

A decisão contudo já foi contestada por alguns representantes locais que afirmam que nem todos poderão regressar às aulas ao mesmo tempo.

De recordar que França decretou o estado de emergência no dia 24 de março.