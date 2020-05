Cabo Verde anuncia 27 novos casos, todos em hospital psiquiátrico

Cabo Verde reportou hoje 27 novos casos de covid-19, que elevaram o total do país para 218, sendo que todos foram detetados num hospital psiquiátrico na cidade da Praia.

“Os casos de hoje são do Hospital da Trindade. Temos 20 pacientes e sete profissionais de apoio [infetados]”, disse o diretor nacional de Saúde, Artur Correia, em conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da doença no país.

Questionado sobre como as autoridades de saúde chegaram à unidade hospitalar, Artur Correia referiu que há um psicólogo que tem ligações com o hospital e que acusou a doença.

O diretor nacional de Saúde avançou que, independentemente desta situação, as autoridades estão a fazer a triagem em todos os serviços do Hospital Agostinho Neto, que tutela a unidade da Trindade, com instalações na zona com o mesmo nome e distando cerca de três quilómetros do centro da Praia.

“E desta vez coube ao Hospital da Trindade, mas é uma rotina que estamos a fazer em todos os serviços”, prosseguiu Artur Correia, garantindo que as autoridades de saúde vão tomar medidas para reforço da vigilância e da prevenção nessa unidade hospitalar, já que os sete funcionários vivem nas suas comunidades e regressam todos os dias para o trabalho.

“Os doentes estão internados e, eventualmente, poderá ser essa a via da introdução do vírus no Hospital da Trindade”, referiu, adiantando que vão ser tomadas “todas as medidas corretivas de eventuais falhas que tenha havido”, para se poder proteger “todos os doentes e os profissionais”, garantiu o diretor.

Cabo Verde regista 218 casos acumulados de covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (159), Boa Vista (56) e São Vicente (03), e 38 considerados recuperados.

Em todo o país, duas pessoas acabaram por morrer, na Praia e na Boa Vista, e dois turistas estrangeiros, também infetados, regressaram aos países de origem, totalizando por isso 176 casos ativos em Cabo Verde.