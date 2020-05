Covid-19: Portugal já supera as 1100 mortes desde o início da pandemia

15h00 (CET) Mais de 263 mil óbitos e 3,7 milhões de doentes no mundo

A pandemia de covid-19 já matou 263.792 pessoas e infetou mais de 3,7 milhões em todo o mundo desde que surgiu em dezembro na cidade chinesa de Wuhan.

De acordo com os dados recolhidos pela AFP junto de fontes oficiais, foram também consideradas curadas 1.179.700 pessoas pelas autoridades sanitárias.

14h30 (CET) Irão confirma mais 68 mortes e 1485 novos casos

O Irão anunciou hoje mais 68 mortes e 1485 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, o que fez as autoridades do país considerarem a situação do país "relativamente estável", segundo o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianuche Jahanpur.

Epicentro da pandemia no Médio Oriente, o país soma até ao momento 6486 mortes e mais de 100 mil casos desde meados de fevereiro, quando surgiram os primeiros casos internos.

14h05 (CET) Portugal já supera as 1100 vítimas desde o início da pandemia

A Direção-Geral da Saúde anunciou a morte de mais 16 pessoas por covid-19 nas últimas 24 horas, o que fez Portugal atingir as 1105 vítimas desde o início da pandemia.

Registou-se ainda um aumento nos novos casos diários, com as autoridades portuguesas a confirmarem mais 533 infeções pelo novo coronavírus. O total de casos positivos ascende, assim, a 26.715, segundo o boletim epidemiológico desta quinta-feira.

Acompanhe aqui a conferência da Direção-Geral da Saúde:

Conferência de imprensa COVID-19 Conferência de imprensa COVID-19 | Acompanhe em direto #DGS #Saúde #SNS Publiée par Direção-Geral da Saúde sur Jeudi 7 mai 2020

13h30 (CET) Pandemia já fez mais de 150 mil mortos na Europa

A pandemia de covid-19 já fez 150.138 mortos (em 1.640.799 casos) na Europa, das quais três quartos no Reino Unido, Itália, Espanha e França, segundo um balanço da agência AFP. O continente europeu é o mais atingido pela pandemia, que matou 263.573 pessoas no mundo.

Os países com mais vítimas são: Reino Unido (30.076), Itália (29.684), Espanha (26.070) e França (25.809).

13h00 (CET) Bélgica entre o dobro de novos casos e queda nos óbitos

Nas últimas 24 horas, a Bélgica confirmou 639 novos casos de covid-19, mais do dobro do que no dia anterior (272) e que eleva agora o total para 51.420 casos de contágio.

De acordo com os dados oficiais desta quinta-feira, foram também registadas 80 mortes, um recuo face às 110 da véspera, com a Bélgica a totalizar agora 8.415 óbitos.

12h30 (CET) Alemanha novamente acima dos 1000 novos casos diários

A Alemanha confirmou 1.284 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais alto dos últimos cinco dias.

Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), que monitoriza a contabilização das vítimas alemãs, o elevado registo deveu-se a um atraso na contagem do último fim de semana.

No total, o país já teve 166.091 casos diagnosticados e 7.119 óbitos, ou seja, mais 123 óbitos nas últimas 24 horas.

12h00 (CET) Recorde de 11.231 novos casos na Rússia em 24 horas

A Rússia anunciou hoje o maior número de novos casos num só dia, com 11.231 infeções pelo novo coronavírus confirmadas nas últimas 24 horas, totalizando até ao momento 177.160 casos.

Com esta atualização, a Rússia ultrapassa a França e é agora o quarto país da Europa com mais casos, apenas atrás de Espanha, Itália e Reino Unido.

Paralelamente, as autoridades russas confirmaram mais 88 mortos, elevando para 1.625 o número total de vítimas mortais.

11h30 (CET) Espanha regista mais 213 mortes e supera as 26 mil

Espanha registou, nas últimas 24 horas, mais 213 mortes por covid-19, abaixo dos 244 óbitos reportados na quarta-feira e que eleva o total de vítimas para 26.070.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, foram ainda diagnosticados mais 754 novos casos, colocando agora o total de infetados em 221.447 desde o início da pandemia.

Informações gerais

A pandemia de covid-19 já infetou quase 3,6 milhões de pessoas e causou pelo menos 254 mil mortos em 195 países e territórios, havendo mais de 1,1 milhões de pessoas recuperadas da doença provocada por este novo coronavírus.

O surto terá surgido em dezembro na cidade de Wuhan, no centro da China e teve o primeiro registo na Europa em 20 em janeiro, em França, o mesmo dia em que se admite ter sido também registado pela primeira vez nos Estados Unidos.

O SARS-COV-2 entrou em África pelo Egito, a 15 de fevereiro, e dez dias depois chegou à América do Sul, pelo Brasil. A pandemia bloqueou a maior parte do mundo desde meados de março, devido às medidas de confinamento decretadas pelos governos, ao encerramento de comércio e serviços, bem como a redução drástica do tráfego aéreo, o que paralisou a economia mundial.