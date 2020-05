Covid-19 ao minuto: Merkel e Boris Johnson apelam ao uso de máscara

🇵🇹 Durante este período de isolamento social não houve um dia em que a falta dos nossos visitantes não se sentisse. As gargalhadas nos corredores, os sorrisos junto dos aquários, a euforia das crianças ao ver uma espécie pela primeira vez, a cumplicidade entre as famílias num momento especial… O Oceanário de Lisboa é um lugar de emoções e sonhos, que não existem sem os seus visitantes. Partilhamos consigo imagens dos corredores vazios nos últimos dois meses. A partir de segunda-feira já podemos receber a sua visita e usufruir da sua companhia. . 🌎 During this period of social isolation, there was not a day that we did not miss our visitors. The laughter in the halls, the smiles by the aquariums, the euphoria of the children when they see a species for the first time, the complicity between the families at a special moment ... The Lisbon Oceanarium is a place of emotions and dreams, which cannot exist without its visitors. Today we share with you images of the empty halls in the last two months. On Monday we can already receive your visit. . #oceanariodelisboa #visitasegura #safevisit