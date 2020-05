Covid-19 ao minuto: Incêndio mata pacientes em hospital da Rússia

A pandemia já infetou 4,2 milhões de pessoas em pelo menos 187 países, à data de hoje.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, o SARS-CoV-2 já terá contribuído para cerca de 287 mil mortos, havendo quase 1,5 milhões de pessoas recuperadas da doença provocada por este novo coronavírus, a Covid-19.

15h50 (CET) Epidemia "invade" campo sobrelotado de refugiados no Sudão do Sul

Covid-19 diagnosticada pela primeira vez num campo de pessoas deslocadas e com necessidade de proteção no Sudão do Sul, um dos últimos países africanos a registar casos de infeção e já com mais de 170 pessoas infetadas.

Pelo menos duas pessoas estão infetadas no referido campo, indicam as Nações Unidas, salientando que pelo menos até meados de abril havia 190 mil pessoas abrigadas nos vários campos geridos no país pela ONU.

15h20 (CET) Incêndio mata uma dezena de pacientes com Covid-19 na Rússia

Pelo menos 11 pessoas morreram hoje num incêndio num hospital de São Petersburgo, noroeste da Rússia, que tratava doentes com o novo coronavírus, e com eventual origem num respirador artificial que se incendiou. Algumas das vítimas serão pacientes.

15h15 (CET) Argélia prolonga confinamento até final de maio

A Argélia, segundo país com mais mortes no quadro da pandemia em África, decidiu prologar as medidas de confinamento social até 29 de maio para conter o agravamento de infeções no país, anunciou o primeiro-ministro, Abdelaziz Djerad.

A Argélia soma 507 mortos em quase 6.000 casos diagnosticados no país, indica o Centro africano de Controlo e Prevenção de Doenças.

15h10 (CET) Pandemia pode deixar quase sete milhões sem alimentos

A crise socioeconómica provocada pela pandemia de covid-19 e o aumento dos preços podem levar a que mais 6,9 milhões de pessoas no Médio Oriente e norte de África tenham dificuldades para se alimentarem, considera a ONU.

15h05 (CET) Regime de "lay-off" britânico prolongado até outubro

O sistema de ‘lay-off’ que garante o pagamento parcial de ordenados para evitar despedimentos provocados pela crise da covid-19 vai ser prolongado até outubro no Reino Unido, anunciou hoje no Parlamento o ministro das Finanças, Rishi Sunak.

15h00 (CET) Portugal tem 3.148 profissionais de saúde infetados

O secretário de Estado da Saúde de Portugal informou a existência, até domingo, de 3.148 profissionais de saúde infetados com Covid-19 no país, divididos entre 468 médicos, 834 enfermeiros, 760 assistentes operacionais e 150 assistentes técnicos.

António Lacerda Sales aproveitou ainda o Dia Internacional do Enfermeiro, que hoje se celebra, para revelar ainda que os profissionais de saúde podem voltar a gozar férias, já que o Governo decidiu revogar o despacho que restringia esse direito devido à pandemia.

“Desde que seja acautelado o normal funcionamento do serviço, tendo em conta a necessidade de manutenção da prontidão de resposta a um eventual aumento de incidência de Covid-19 em Portugal”, acrescentou o secretário de Estado saudando os enfermeiros pelo trabalho que têm desenvolvido

14h40 (CET) Porta-voz de Vladimir Putin internado com Covid-19

O porta-voz do Presidente da Rússia foi hospitalizado com Covid-19, revelou o próprio à agência russa RIA Novosti, citado pelo jornal The Moscow Times. "Sim, adoeci e estou a ser tratado", assumiu Dimitry Peskov.

É o segundo membro da administração Putin e o quinto alto responsável no Kremlin infetado pelo novo coronavírus.

14h35 (CET) UNICEF exige vigilância presencial do Sistema de Proteção à Infância

A UNICEF quer que a atividade presencial do Sistema de Proteção à Infância seja retomada para mitigar o agravamento das vulnerabilidades das crianças, devido à pandemia de covid-19, e realça falhas na legislação sobre casos sinalizados.

Em comunicado, o Comité Português para a UNICEF adianta que o decreto-lei que estabelece medidas excecionais de proteção social no âmbito da pandemia da doença covid-19, aprovado na última quinta-feira não tem qualquer referência à criança ou ao Sistema de Proteção à Infância e Juventude (SPIJ) e “não prevê o acompanhamento dos casos de crianças já sinalizadas, que continua a ser realizado à distância”.

14h30 (CET) Taxa de letalidade agrava-se ligeiramente em Portugal

A taxa de letalidade da Covid-19 em Portugal sofre um agravamento de uma décima e é agora de 4,2%, anunciou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na atualização de hoje à evolução da pandemia em Portugal.

Acima dos 70 anos, a taxa de letalidade sofreu o mesmo agravamento, subindo para os 15,3%.

A recuperar em casa estão 82,5% dos casos ativos, enquanto os hospitais acolhem 2,5% dos pacientes, destes, 0,4% nos cuidados intensivos e 2,1% em enfermaria, acrescentou o secretário de Estado da Saúde.

14h20 (CET) Portugal sofre mais 19 mortes e tem mais 234 infetados

Portugal sofreu em 24 horas mais 19 mortes e elevou para 1.163 os óbitos associados à pandemia, um agravamento de 1,8% nas fatalidades. Foram diagnosticadas mais 234 infeções desde a última atualização, uma aumento de 0,8% na taxa de novos casos, para um total agora de 27.913 casos.

Nos hospitais, estão 709 pessoas internadas, incluindo 113 nos cuidados intensivos (mais uma pessoas que na véspera). Foram concedidas mais 464 "altas", elevando o número de pessoas recuperadas para as 3.013 em todo o país.

14h00 (CET) Excesso de mortalidade no Reino Unido calculada em 50 mil mortes

O Reino Unido registou até ao início de maio mais de 36.000 mortes atribuídas à pandemia covid-19 e um excesso de mortalidade de 50 mil óbitos em comparação com a média dos anos anteriores, segundo estatísticas oficiais publicadas hoje.

De acordo com os dados do instituto de estatísticas britânico (ONS), nas seis semanas entre 21 de março e 01 de maio foram registadas 36.473 mortes cuja causa foi atribuída ao novo coronavírus, incluindo casos suspeitos.

Este número ultrapassa o balanço oficial do governo de 32.065 óbitos registados até segunda-feira, mas que só conta as mortes de pessoas cuja infeção foi diagnosticada por teste.

13h50 (CET) Mundial de Futsal na Lituânia adiado para 2021

O Mundial de futsal, que estava agendado para setembro e outubro deste ano, na Lituânia, foi adiado para 2021, no mesmo período e com o mesmo país organizador, devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje a FIFA.

O Campeonato do Mundo vai decorrer entre 12 de setembro e 03 de outubro do próximo ano, em três cidades da Lituânia: Vilnius, Kaunas e Klaipeda.

13h45 (CET) Reabertura de restaurantes em Portugal em avaliação

O ministro de Estado e da Economia reiterou hoje que esta semana o Governo avaliará se há condições para a reabertura dos restaurantes, sublinhando que este restabelecimento deve ser feito com precauções que garantam segurança aos trabalhadores e consumidores.

“Se tudo correr bem e durante esta semana faremos essa avaliação em conjunto com a Direção-Geral da Saúde (DGS), com um conjunto de técnicos que acompanham o Governo nesta matéria, em discussão com parceiros sociais e com partidos políticos, e veremos se há condições para avançarmos para a fase seguinte”, disse Pedro Siza Vieira.

13h30 (CET) CGTP de fora do acordo assinado entre Governo, patrões e UGT

Presidente da República saudou hoje a declaração de compromisso para a retoma económica assinada pelo Governo, confederações patronais e UGT, considerando-a um contributo para "um clima de confiança e de paz social".

Numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa congratulou-se com este "entendimento tripartido", referindo que foi assinado "pelo Governo, pela confederação sindical UGT e pelas confederações empresariais CAP, CCP, CIP e CTP".

"Este entendimento tripartido é um contributo importante para promover um clima de confiança e de paz social, necessário para ultrapassarmos a atual crise de saúde pública e para enfrentarmos em conjunto e com sucesso os desafios económicos e sociais presentes e futuros", considerou o chefe de Estado.

A assinatura deste compromisso, não subscrito pela central sindical CGTP-IN, realizou-se hoje numa cerimónia no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira.

12h50 (CET) Ryanair retoma viagens em julho

A Ryanair vai retomar 40% dos voos regulares a partir de 01 de julho, sujeito ao levantamento das restrições de viagem impostas pela pandemia de covid-19 e à aplicação de medidas de saúde publica nos aeroportos.

Em comunicado, a companhia aérea de baixo custo recorda que desde o início das restrições de voos, em meados de março, tem vindo a operar uma programação diária de 30 voos entre a Irlanda, o Reino Unido e a Europa e que a partir de julho retomará os voos na maior parte das suas 80 bases em toda a Europa.

Atualizado às 13h30 de 12 de maio de 2020 Universidade Johns Hopkins

Governo de Portugal já concedeu linhas de crédito de cinco mil milhões de euros para atenuar os prejuízos económicos e sociais da pandemia e pede à banca para proteger o dinheiro dos contribuintes;

já concedeu linhas de crédito de cinco mil milhões de euros para atenuar os prejuízos económicos e sociais da pandemia e pede à banca para proteger o dinheiro dos contribuintes; Governo de Espanha decidiu que todas as pessoas que entrem no país a partir desta sexta-feira sejam colocadas de quarentena durante 14 dias, lê-se no boletim oficial do Estado publicado hoje;

decidiu que todas as pessoas que entrem no país a partir desta sexta-feira sejam colocadas de quarentena durante 14 dias, lê-se no boletim oficial do Estado publicado hoje; Espanha sofreu mais 176 mortes em 24 horas no âmbito da epidemia (tinham sido 123 na segunda-feira) e soma 26.920 óbitos desde o registo do primeiro caso no país. Nas mesmas 24 horas registou mais 426 infeções, elevando o total para os 228.030 casos confirmados. Há mais 513 doentes hospitalizados;

Cidade chinesa de Wuhan , onde começou a pandemia do novo coronavírus, planeia realizar testes de despistagem da doença a toda a população, depois de novos casos surgidos este fim de semana suscitarem receios de uma segunda vaga;

Bélgica sofreu 65 mortes e registou 330 novas infeções em 24 horas (mais três e menos 56 que na segunda-feira, respetivamente). O país soma 53.779 casos confirmados e 8.772 óbitos associados à Covid-19 (é o país com mais mortes, 756, por milhão de habitantes);

África sofreu mais 46 mortes registadas no âmbito da pandemia e elevou o número total de óbitos para os 2.336. As novas infeções registadas em 24 horas foram mais de três mil e o total é agora de 66.373 casos confirmados no continente. O número total de doentes recuperados aumentou de 21.821 para 23.095;

Brasil tem registadas pelas respetivas secretarias estaduais de Saúde 11.656 mortes associadas à pandemia em quase 170 mil infeções diagnosticadas no país, o mais afetado da América do Sul.