Fronteiras abertas e sem restrições em Itália

Itália vai reabrir sem restrições as fronteiras a partir do dia 3 de junho, uma medida destinada a reforçar a ignição da terceira maior economia da zona euro e reavivar a industria do turismo a tempo do verão.

O governo italiano publicou um decreto que vai autorizar as entradas e saídas do país e levantar todas as limitações nos movimentos internos.

"Estamos prontos para acolher turistas que venham até à costa do Veneto. Nas últimas semanas, trabalhámos para adaptar as nossas praias, os nossos hotéis e os parques de campismo a atual emergência da Saúde. Estamos prontos para garantir a salubridade nas férias à beira-mar", explica Alessandro Berton, presidente da Unionmare da região Veneto.

"O nosso país é demasiado bonito para ser esquecido ou não ser o que era antes, pode ser até melhor do que era, diz Maurizio Bettoja, proprietário do Hotel Mediterraneo Hotel e presidente do grupo Bettoja.

Roma tem estado sob pressão por parte dos empresários e das regiões pare reabrir a economia o mais rapidamente possível.

Mais de 31 mil pessoas morreram em Itália pela covid-19, o terceiro pior registo depois dos Estados Unidos e do Reino Unido.