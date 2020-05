Novos focos de Covid-19 em França e Alemanha

É um dos maiores focos recentes de Covid-19 em França. Pelo menos 69 trabalhadores infetados na Kermené, uma fábrica de abate e transformação de carne na Bretanha. A empresa pertence ao grupo E.LECLERC e está agora a testar 800 dos 3400 trabalhadores.

Não é a única do setor a braços com um surto do novo coronavírus. Foram detectados novos casos num matadouro em Loiret. As autoridades francesas temem que estes focos na indústria da carne possam reverter os progressos de mitigação da doença no país.

Uma trabalhadora do matadouro explica que a empresa já alterou os horários para evitar aglomerações nos balneários. Diz que apesar dos espaços serem pequenos, as pessoas têm cuidado porque sabem que houve mortos.

A contaminação de trabalhadores na indústria de transformação de carne é também um problema na Alemanha. A West Fleish, em Dissen, foi encerrada depois de 92 trabalhadores terem testado positivo. Uma circunstância que acabou por levantar questões sobre as condições de vida de muitos trabalhadores migrantes contratados para trabalhar neste setor.

O pastor Peter Kossen, fundador de uma associação de apoio aos migrantes na Alemanha, conta que as condições em que estas pessoas vivem podem contribuir para uma rápida propagação da doença. Várias pessoas a viver em apartamentos pequenos, incluindo famílias com crianças pequenas. Pagam renda, mas o proprietário é muitas vezes o patrão, o que desenvolve situações de maior dependência e precariedade. "Quando o contrato acaba, têm de sair também do apartamento", afirma.

Muitos dos trabalhadores vêm da Roménia e as autoridades alemãs estão a trabalhar com as congéneres romenas para encontrar formas de garantir menos precariedade. A batalha contra a pandemia de Covid-19 pode perder-se facilmente com novos focos descontrolados.