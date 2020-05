Reabertura da Galeria Borghese em Roma

Itália começa, lentamente, a abrir as portas da cultura. A Galleria Borghese, em Roma, reabriu nesta terça-feira, com alguns visitantes e muita cautela. Juntamente com o Museu Capitolini, um dos poucos grandes museus da Itália prontos para dar as boas-vindas aos turistas novamente.

Durante o bloqueio, muitas pessoas sentiram a falta da arte e muitas instituições ofereceram passeios guiados na internet - que serviram como uma espécie de consolo virtual durante o período de confinamento.

No entanto, os passeios pelas ruínas ainda não serão possíveis - as zonas arqueológicas de Roma só abrem a 2 de Junho. A ausência de turistas representa um problema de sustentabilidade financeira. É por isso que os museus de Florença ainda estão fechados. Assim como as bibliotecas e os museus públicos de Milão, Nápoles ou Palermo. Os locais arqueológicos da Sicília reabrem no dia 25 de maio

A cultura está à espera que as portas da crise sanitária se fechem para poder abrir as portas às maravilhas da arte.

