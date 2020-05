A pandemia já infetou mais de 5,1 milhões de pessoas em pelo menos 188 países, à data de hoje.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, este novo coronavírus estará ligado a mais de 330 mil mortos. Pelo menos 1,9 milhões de pessoas já recuperaram da doença provocada pelo SARS-CoV-2.

Acompanhe aqui as últimas notícias:

14h35 (CET) Portugal tem hoje menos 32 pessoas hospitalizadas no quadro da epidemia

Portugal sofreu mais 12 mortes no quadro da epidemia, o que equivale a um aumento diário de 0,9% e que eleva o total para 1.289 óbitos.

A Direção-geral de Saúde registou também mais 288 pessoas infetadas, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 1,0% em 24 horas e elevou o total para os 30.200 casos.

De acordo com o boletim epidemiológico desta sexta-feira, há mais 1.138 pessoas recuperadas do vírus SARS-CoV-2, aumentando o número de "altas" passadas para as 7.590, enquanto o número de hospitalizações desceu para 576 pacientes, menos 32 internados do que ontem. Nos cuidados intensivos, há ainda 84 doentes, menos oito do que na quinta-feira.

14h30 (CET) Governo anuncia fundos de ajuda aos municípios

Primeiro-ministro António Costa anuncia novo pacote de ajuda aos municípios portugueses para gerirem os impactos económicos nas respetivas comunidades

14h15 (CET) Enfermeiros infetados no trabalho sofrem corte nos salários

Ordem dos Enfermeiros (OE) denunciou hoje que enfermeiros que foram infetados no trabalho com covid-19 estão a ser confrontados com “cortes significativos” ou mesmo ausência de vencimento, exigindo “medidas urgentes” ao Governo.

A Ordem dos Enfermeiros afirma em comunicado que foi confrontada, nas últimas 24 horas, “com uma situação inadmissível, que não pode deixar de repudiar e denunciar, exigindo medidas urgentes ao Ministério da Saúde e ao Ministério do Trabalho”.

“Enfermeiros de todo o país, que foram infetados com a covid-19 no exercício de funções, foram confrontados com a ausência de remuneração ou cortes significativos”, adianta.

14h00 (CET) Portugal sofreu mais 1.964 mortes com a epidemia do que há um ano

Portugal registou entre 01 de março e 10 de maio mais 1.964 mortes que no período homólogo de 2019 e mais 878 comparativamente a 2018, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados preliminares do INE, que dizem respeito à mortalidade geral (todas as causas de morte) no país, explicam que “o aumento relativamente a 2019 resulta sobretudo do acréscimo dos óbitos em pessoas com 75 e mais anos (+ 1.893)”.

No período analisado, foram registadas 23.073 mortes (224,2 óbitos por 100 mil habitantes) em 2018, 21.987 (214,0 por 100 mil habitantes) em 2019 e este ano 23.951 (232,7 por 100 mil habitantes).

13h50 (CET) Novo coronavírus nnao se transmite facilmente através de superfícies

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos garante que o novo coronavírus não se transmite facilmente através de superfícies, mas salienta que tem uma forte propagação entre seres humanos.

Ainda assim, o CDC admite ser possível contrair o vírus "se se tocar numa superfície contaminada e a seguir levar a mão à boca, ao nariz e possivelmente aos olhos".

"A esta altura, o risco de contaminação de animais para humanos é considerado baixo", acrescenta o CDC, sublinhando estar ainda "em processo de conhecimento" deste novo coronavírus.

12h40 (CET) Ministério da Saúde dá "luz verde" ao regresso do futebol brasileiro

O regresso do futebol no Brasil, à porta fechada, tem luz verde do Ministério da Saúde, assegurou hoje o presidente Jair Bolsonaro.

“Ao início, havia muitos jogadores que eram contra, mas agora há outro entendimento por parte deles para se retornar, obviamente sem fãs”, disse Jair Bolsonaro durante a transmissão do seu programa semanal pela rede social Facebook.

Segundo o presidente, que durante a mensagem minimizou a pandemia de covid-19, “o Ministério da Saúde é a favor de se pronunciar nesse sentido”, para que os campeonatos de futebol voltem, e “isso ainda ajuda a manter as pessoas em casa e sem ‘stress’."

O Ministério da Saúde do Brasil perdeu dois ministros oriundos do setor médico durante o alastrar da epidemia no país, devido a diferendos com o presidente, e a pasta é agora gerida de forma interina por um general e tem mais uma dezena de militares em cargos chave.

Outras notícias do dia:

Índia sofre recorde diário de infeções de Covid-19, registando mais 6.000 novos casos em 24 horas, elevando o total de diagnósticos positivos para 118 mil, incluindo 3.853 mortes associadas ao novo coronavírus. O país encontra-se em quarentena desde 25 de março e vai continuar pelo menos até 31 de março, mas as medidas de confinamento já começaram a ser levantadas em regiões com menor incidência da epidemia e os governos regionais têm autonomia para gerir a respetiva situação;

A Tanzânia derrotou o novo coronavírus pelo poder da oração, anunciou o presidente John Magafuli, depois de o país ter mantido por três semanas o mesmo número de infeções, ligeiramente acima dos 500 casos entre quase 60 milhões de habitantes;

Alemanha regista hoje 177.212 casos de covid-19, um aumento de 460 em relação a quinta-feira, e tem agora cerca de 159 mil pessoas consideradas curadas, mais mil do que ontem. O Instituto Robert Koch (RKI) contabiliza mais 27 vítimas mortais nas últimas 24 horas, para um total de 8.174, e o estado da Baviera, o maior da Alemanha, continua a ser o mais afetado, com 46.024 casos diagnosticados e 2.358 óbitos;

Bélgica registou 276 novos casos de covid-19 e 26 mortos no quadro da epidemia, segundo dados oficiais hoje divulgados. O número total de casos registados no país é de 56.511 e de 9.212 óbitos.

Rússia registou em 24 horas mais 150 vítimas mortais infetadas com Covid-19, um valor diário nunca antes verificado. No total, o SARS-Cov-2 (novo coronavírus) fez 3.249 mortos na Rússia desde o início da pandemia, de acordo com os números oficiais. O país registou também 8.894 novas infeções, elevando o total para 326.448 casos confirmados desde o primeiro registo no país.