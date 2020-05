Covid-19 ao minuto: Holanda estuda tratamento e EUA agrava desemprego

A pandemia já infetou mais de 5 milhões de pessoas em pelo menos 188 países, à data de hoje.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, este novo coronavírus estará ligado a mais de 297 mil mortos. Pelo menos 1,5 milhões de pessoas já recuperaram da doença provocada pelo SARS-CoV-2.

Acompanhe aqui as últimas notícias:

14h50 (CET) Holanda contam com 1.500 recuperados para ajudar a testar tratamento

A Holanda vai desenvolver o ensaio de um potencial tratamento da Covid-19 com cerca de 1.500 pessoas recuperadas do novo coronavírus. Os voluntários vão doar sangue para um tratamento com base no respetivo plasma.

Os investigadores esperam encontrar nos anticorpos ou proteínas desenvolvidos por estes antigos doentes nos respetivos sistemas imunológicos que sejam eficazes no combate ao SARS-CoV-2 em pacientes que tenham entretanto contraído o vírus, noticia a Reuters.

14h45 (CET) Mais 2,4 milhões pedem subsídio de desemprego nos EUA

Os Estados Unidos viram agravar o desemprego na semana passado com o pedido de subsídio de desemprego por mais 2,4 milhões de pessoas.

Numa altura em que Donald Trump pressiona pela reabertura progressiva do país e algumas empresas e estabelecimentos comerciais retomam a atividade, os últimos dados indicam existir agora quase 40 milhões de desempregados nos EUA, mais precisamente, 38,6 milhões avançou hoje o Departamento de Estado do Trabalho.

O ritmo da taxa de desemprego, embora já longe do pico de 6,6 milhões por semana do início de abril, continua a agravar-se a níveis nunca vistos desde a Grande Depressão dos anos 30 do século XX.

14h35 (CET) Portugal sofre mais 14 mortes e registou hoje mais 252 doentes

Direção-geral de Saúde anunciou hoje o registo em Portugal de mais 14 mortes associadas à Covid-19, numa taxa de crescimento de 1,1% em relação quarta-feira, e mais 252 casos de doença, elevando o total de infeções confirmadas no país a 29.912 infeções, numa taxa 0,8% de agravamento nos diagnósticos.

Portugal continua a ter menos de uma centena de pessoas nos cuidados intensivos, são atualmente 92, o valor mais baixo desde Março. Há mais 608 pessoas hospitalizadas, de acordo com o último boletim epidemiológico atualizado diariamente com os dados recolhidos até à meia-noite do dia anterior.

14h30 (CET) Liga de futebol alemã vai fazer um minuto de silêncio

Apesar de estar a realizar jogos à porta fechada e com um estranho silêncio durante as partidas, a Liga alemã decidiu decidiu prestar homenagem no fim-de-semana às vítimas do novo coronavírus, um tributo numa altura em que o próprio regresso do futebol se mantém por um fio, escreve a France Press.

Embora em melhor situação que os vizinhos Itália e França, a Alemanha já sofreu mais de 8.000 mortes e a epidemia continua a alastrar.

14h10 (CET) Médio do Chelsea dispensado dos treinos de grupo por medo do coronavírus

O médio da seleção francesa N'Golo Kanté foi dispensado de participar nas sessões de treino coletivas pelo Chelsea devido ao medo que sente do coronavírus, disse o clube inglês à France Press, confirmando a notícia do jornal The Telegraph.

14h00 (CET) Angola debate de "urgência" Lei de Bases da Proteção Civil

O parlamento angolano interrompeu hoje uma reunião plenária ordinária para discutir, "com urgência", na especialidade, a proposta de lei de alteração da Lei de Bases da Proteção Civil, que contempla a declaração de situação de catástrofe ou calamidade.

A declaração do estado de calamidade poderá ser aplicada em Angola findo o período de estado de emergência, que já está na terceira prorrogação e se prolonga até 25 de maio, que visa conter a propagação da covid-19.

Outras notícias do dia:

Os últimos 56 requerentes de asilo que se encontravam em quarentena na Base Aérea da Ota, em Alenquer, Portugal, foram transferidos na quarta-feira para vários locais, disse hoje à agência Lusa fonte oficial daquele município. Dos 56, 32 foram transferidos para a Unidade Militar de Santa Margarida, em Constância, no distrito de Santarém, e os restantes para Lisboa, separados em dois grupos de 16 e oito e divididos por dois locais diferentes na capital.

O primeiro-ministro de Itália pediu aos jovens para evitarem reuniões e festas e convidou os italianos a ficarem no país durante as férias, numa intervenção hoje no parlamento sobre a fase 2 das restrições devido à pandemia. "Faço um apelo a todos e principalmente aos jovens: agora não é o momento para festas e vida noturna. Agora, mais do que nunca, é necessário respeitar a distância de segurança e o uso de máscaras. Expor-se significa expor-se à infeção", afirmou Giuseppe Conte na câmara dos deputados.

A Alemanha regista até hoje um total de 176.752 casos de covid-19, um aumento de 745 em relação ao dia anterior, e deverá assistir no fim de semana a novas manifestações contra as medidas de contenção. Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), o país totaliza 8.147 vítimas mortais, uma subida de 57 nas últimas 24 horas. Há ainda 1.100 novos casos considerados curados, somando cerca de 158 mil.

A Bélgica registou nas últimas 24 horas 252 novos casos de infeção por covid-19, mais 60 do que no dia anterior, e 37 mortes, menos cinco, segundo dados oficiais hoje divulgados. De acordo com o boletim epidemiológico hoje divulgado, foram registados nas últimas 24 horas 252 novos casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, uma subida face aos 192 de quarta-feira, para um total de 56.235 desde o início da pandemia no país. O boletim indica ainda que nas últimas 24 horas foram registadas 37 mortes, face às 42 de quarta-feira, com um total de 9.186.

O número de mortos da covid-19 em África subiu hoje para os 2.997, com mais de 95 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas, o número de mortos subiu de 2.912 para 2.997, enquanto os infetados com o vírus da covid-19 passaram de 91.598 para 95.201. O número total de doentes recuperados aumentou de 35.808 para 38.075.

Mais de cinco milhões de casos de contágio pelo novo coronavírus

Estes dados mundiais foram compilados pela agência France Press, referem-se a todo o mundo, sendo que 70% correspondem à Europa e aos Estados Unidos.

Esta contagem do número de casos de infeção de covid-19 tem como base fontes oficiais e foi realizada às 07:30 de hoje. Pelo meio dia e meia, a Universidade Johns Hopkins registava também mais de cinco milhões de casos, quase 330 mil mortos e mais de 1,9 milhões de reuperados.

Nos dados da AFP, verificavam-se 5.006.730 casos de infeção de covid-19, entre os quais 328.047 mortos registados oficialmente, sobretudo na Europa.

O continente Europeu é o mais atingido pela doença contabilizando 1.954.519 casos de infeção e 169.880 mortes.

Os Estados Unidos têm 1.551.853 casos de contágio e 93.439 mortos.

De acordo com a France Presse o número de casos diagnosticados é apenas "uma fração" do número real de contaminações porque a maior parte dos países apenas testam os casos graves.