Covid-19 ao minuto: Dezenas de mortes na Holanda e no Irão

A pandemia já infetou mais de 4,8 milhões de pessoas em pelo menos 188 países, à data de hoje.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, este novo coronavírus estará ligado a cerca de 319 mil mortos. Há quase 1,8 milhões de pessoas já recuperadas da doença provocada pelo SARS-CoV-2.

15h00 (CET) Holanda sofre mais 21 mortes e passa dos 5.700 óbitos

A Holanda registou mais 21 mortes no quadro da epidemia e elevou o total de fatalidades para as 5.715, anunciou o Instituto de Saúde Pública dos Países Baixos, que identificou também mais 108 infeções, num total de 44.249 casos confirmados num país que demorou a reagir com vigor à propagação do vírus.

14h50 (CET) Irão anuncia mais de duas mil novas infeções e 62 mortes

O Irão anunciou hoje 2.111 novos casos e mais 62 mortes por covid-19, elevando para 124.603 o total de infeções no país, e revelou que nenhuma morte relacionada com o novo coronavírus ocorreu em um terço de suas províncias.

14h45 (CET) Madeira troca quarentena por testes pagos à chegada

A quarentena obrigatória para os passageiros desembarcados na Madeira vai ser eliminada a partir de 01 de julho, passando a vigorar a obrigatoriedade de apresentação ou realização de um teste à covid-19 à chegada, indicou hoje o Governo Regional.

"Para o mês de julho, assume-se como condição necessária à entrada na Região Autónoma da Madeira a apresentação de um teste PCR negativo, realizado nas últimas 72 horas, prévias ao desembarque, ou, em alternativa, a realização de um teste PCR à chegada", disse o presidente do executivo, Miguel Albuquerque, em declarações à agência Lusa.

O custo do teste será assumido pelo passageiro

14h35 (CET) Primeiro-ministro de Portugal avalia eventual redução do IVA na restauração

Primeiro-ministro de Portugal promete analisar as diversas propostas recebidas da Associação da Restauração e Similares de Portugal, inclusive a redução do IVA na restauração para 6%.

À entrada para um almoço com representantes da ARESP, no segundo dia da fase 2 do desconfinamento, António Costa alertou os cidadão para manterem as regras de prevenção para que o país continue a manter controlada a taxa de contaminação e hospitalizações.

14h30 (CET) DGS confirma surto de contágio em hospital de Lisboa

Foram registados dois casos de Covid-19 no serviço de pneumologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, confirmou a Direção Geral da Saúde (DGS).

“Como é o protocolo houve testes aos profissionais e utentes. A situação está controlada, vigiada e acompanhada”, garantiu a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas., acrescentando que,"felizmente, quer profissionais de saúde quer pacientes estão bem neste momento".

14h15 (CET) Mais 16 mortes no quadro da epidemia em Portugal

Portugal registou hoje mais 16 mortes, um aumento diário de 1,3%. O número total de óbitos é agora de 1.247, incluídos nos quase 30 mil casos de infeção até agora identificados em Portugal.

Em 24 horas, foram diagnosticados mais 223 casos, uma taxa de crescimento de 0,8%, para um total de 29.432 infeções confirmadas.

14h10 (CET) Membros da OMS aceitam avaliação independente

Os 194 membros da Organização Mundial de Saúde, incluindo a China e os Estados Unidos, adotaram hoje uma resolução para a realização de avaliação independente" à resposta da agência da ONU ao surto do novo coronavírus.

O texto aprovado por consenso prevê lançar "o mais cedo possível um processo de avaliação imparcial, independente e completo" à ação internacional coordenado pela OMS contra a pandemia. O objetivo é "melhorar as capacidades mundiais de prevenção, preparação e resposta perante pandemias", noticia a France Press.

14h00 (CET) Terceiro local sagrado do Islão vai reabrir

A mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, vai reabrir na próxima semana, anunciaram as autoridades, citadas pela Associated Press.

O terceiro local sagrado da religião islâmica esteve fechado várias semanas para ajudar a conter a propagação da Covid-19.

13h45 (CET) Insolvência da TAP está na mesa de opções do Governo português

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, disse hoje que o Estado vai partir para uma negociação com a TAP e que não se pode excluir qualquer cenário para a companhia aérea, inclusivamente a insolvência.

“O Estado português vai partir para uma negociação e não podemos excluir nenhum cenário, inclusivamente o da própria insolvência da empresa, porque obviamente o Estado não pode estar capturado, algemado numa negociação com privados”, defendeu Pedro Nuno Santos, que falava numa comissão parlamentar.

13h40 (CET) Luxemburgo apoia luta contra a pobreza em Cabo Verde

O Luxemburgo vai financiar com 2,8 milhões de euros o Fundo de Descentralização cabo-verdiano, para projetos de associações e câmaras municipais na luta contra a pobreza, a executar nos próximos dois anos, foi hoje anunciado.

“Espera-se, através dos projetos financiados pelo Fundo de Descentralização, poder também contribuir para reduzir o impacto da crise provocada pela covid-19 em Cabo Verde, ao nível local, através do contributo que os seus financiamentos representarão para o desenvolvimento local”, refere uma informação do Governo cabo-verdiano, que esta quarta-feira procede ao lançamento público deste Fundo, na cidade da Praia.

Cabo Verde regista desde 19 de março um acumulado de 336 casos de covid-19 – com três óbitos e 84 doentes recuperados -, mais de 80% dos quais na cidade da Praia, e vive já uma crise económica devido à paralisação da atividade e ao encerramento do arquipélago ao turismo

13h30 (CET) Torneio de futebol internacional para apoiar os heróis da luta à pandemia

Real Madrid, Bayern Munique e Inter Milão vão realizar um evento de “apoio aos heróis que lutam contra a pandemia de covid-19”, denominado Taça Solidariedade Europeia em futebol, disputando três jogos entre si em 2021, foi hoje anunciado.

13h25 (CET) União Europeia reitera apoio à Organização Mundial de Saúde

A União Europeia reiterou hoje o seu apoio aos esforços da Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate à covid-19, face a novas ameaças dos Estados Unidos, e salientou que este não é o momento de “apontar o dedo”.

13h20 (CET) Angola sofre mais uma morte e suspeita de transmissão comunitária

Angola ainda está num cenário de transmissão local com casos esporádicos da covid-19, disse à Lusa o representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) no país, sublinhando que é necessária uma investigação rigorosa antes de declarar transmissão comunitária.

Na segunda-feira, o secretário de Estado para a Saúde Pública de Angola, Franco Mufinda, anunciou dois novos casos de infeção por covid-19 no país, dos quais um de possível transmissão comunitária e que resultou em morte, elevando para 50 o número total de infetados, incluindo agora três óbitos, 17 recuperados e 30 casos ativos em situação estável.

13h15 (CET) Conselho da União Europeia aprova plano de apoio ao emprego

Conselho da União Europeia (UE) aprovou hoje formalmente um regime temporário de apoios ao emprego, visando atenuar riscos de desemprego devido à pandemia, num total de 100 mil milhões de euros em empréstimos com condições favoráveis.

“O Conselho adotou hoje o instrumento ‘Sure’, um regime temporário que irá conceder até 100 mil milhões de euros em empréstimos com condições favoráveis aos Estados-membros […] e que está relacionado com os regimes de tempo de trabalho reduzido e medidas semelhantes aplicadas a nível nacional, inclusive para os trabalhadores por conta própria, ou com algumas medidas sanitárias, em especial no local de trabalho, de resposta à crise”, informa a estrutura em comunicado.

13h10 (CET) EasyJet alvo de ciberataque "altamente sofisticado"

A companhia aérea britânica de baixo custo anunciou hoje ter sido alvo de um ciberataque "altamente sofisticado" que colocou em perigo os dados pessoais de nove milhões de clientes.

Os piratas informáticos conseguiram acesso a endereços eletrónicos e a detalhes de viagens. Dados de cartões de crédito de mais de 2.200 clientes foram também acessados, acrescenta o comunicado da empresa, já muito fragilizada pelo impacto da pandemia.

13h05 (CET) Afeganistão sofre recorde diário de novas infeções

O Afeganistão registou um acentuado aumento de infeções com cerca de metade dos testes realizados desde segunda-feira a revelarem resultados positivos. Foram 581 infeções diagnosticados em 1.200 testes.

Pelo menos mais cinco pessoas com Covid-19 morreram, elevando as fatalidades no país para 178, num total de 7.653 casos de infeção registados, incluindo 850 pessoas recuperadas.

13h00 (CET) Thai Airways perde apoio público e entra em gestão judicial

O primeiro-ministro da Tailândia anunciou o fim do financiamento estatal à companhia aérea Thai Airways e resolveu impor à empresa uma reestruturação com supervisão judicial.

Prayut Chano-cha pretende poupar os cofres do Estado "para ajudar o povo nos próximos meses" a enfrentar a grave crise económica que se perspetiva e que pode ser "ainda mais grave" que o impacto da pandemia na Tailândia.

Atualizado às 11h32 de 19 de maio de 2020 Universidade Johns Hopkins

Primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, reassumiu hoje as suas funções, após ter sido infetado pelo novo coronavírus, no dia que o país registou 9.263 novos casos de covid-19 e 115 óbitos associados à pandemia. No total, a Rússia , segundo país mais afetado do mundo, soma quase 300 mil casos de infeção e 2.800 mortes registadas;

, segundo país mais afetado do mundo, soma quase 300 mil casos de infeção e 2.800 mortes registadas; Governo de Cabo Verde estima que a riqueza produzida no país recue em 2020 a níveis de há dois anos, devido à Covid-19, com uma recessão superior a 5%, estima a Lusa com base em documentos oficiais;

estima que a riqueza produzida no país recue em 2020 a níveis de há dois anos, devido à Covid-19, com uma recessão superior a 5%, estima a Lusa com base em documentos oficiais; Epidemia de Covid-19 continuam em queda na Bélgica . Hoje foram anunciados mais 232 casos, menos 47 do que no dia anterior, e 29 novas mortes, menos 14, informaram as autoridades. O total de infeções pelo novo coronavírus é agora de 55.791 casos diagnosticados e 9.108 óbitos;

. Hoje foram anunciados mais 232 casos, menos 47 do que no dia anterior, e 29 novas mortes, menos 14, informaram as autoridades. O total de infeções pelo novo coronavírus é agora de 55.791 casos diagnosticados e 9.108 óbitos; Cristiano Ronaldo regressou hoje ao centro de treinos na Juventus, em Itália. O futebolista internacional português esteve mais de dois meses afastado devido ao isolamento imposto com a pandemia da covid-19;

Cristiano Ronaldo à chegada ao centro de treinos da Juventus Fabio Ferrari/LaPresse via AP

Número de mortos com Covid-19 em África subiu para os 2.834, com mais de 88 mil infetados em 54 países. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) registou, em 24 horas, um aumento no número de mortos de 2.764 para 2.834, enquanto os infetados com o vírus da covid-19 passaram de 84.586 para 88.172. O número total de doentes recuperados aumentou de 32.477 para 33.863;

subiu para os 2.834, com mais de 88 mil infetados em 54 países. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) registou, em 24 horas, um aumento no número de mortos de 2.764 para 2.834, enquanto os infetados com o vírus da covid-19 passaram de 84.586 para 88.172. O número total de doentes recuperados aumentou de 32.477 para 33.863; Índia ultrapassa os 100 mil infetados pelo novo coronavírus, verificando-se um aumento significativo de infetados entre os trabalhadores migrantes que abandonaram as cidades durante o confinamento. O ministro da Saúde da União Indiana anunciou um total de 101.139 casos e 3.163 mortes provocadas pelo covid-19. Os dados oficiais referem que 39 mil pessoas conseguiram recuperar da doença;

ultrapassa os 100 mil infetados pelo novo coronavírus, verificando-se um aumento significativo de infetados entre os trabalhadores migrantes que abandonaram as cidades durante o confinamento. O ministro da Saúde da União Indiana anunciou um total de 101.139 casos e 3.163 mortes provocadas pelo covid-19. Os dados oficiais referem que 39 mil pessoas conseguiram recuperar da doença; Número de pedidos de subsídio de desemprego no Reino Unido disparou 69% em abril, relativamente ao mês anterior, para perto de 2,1 milhões, resultado do impacto da pandemia covid-19 no mercado de trabalho, foi hoje anunciado.