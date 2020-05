Crise do confinamento não abala estratega do Brexit

Sem arrependimento nem pedido de demissão. O conselheiro do primeiro-ministro britânico, Dominic Cummings, defendeu a forma como interpretou as regras do confinamento ditadas pelo governo. Regras que ajudou a escrever.

Cummings fez uma viagem de 400 quilómetros, em março, a casa dos pais para deixar o filho de quatro anos, uma vez que suspeitava ter contraído o novo coronavírus.

O estratega do Brexit afirmou compreender o rancor da população, mas sublinhou que grande parte da aversão popular se baseia em reportagens que não são verdadeiras.

Cummings admite no entanto que foi um erro não ter consultado Boris Johnson antes da viagem .

O primeiro-ministro reiterou o apoio no homem que o levou ao poder apesar de lamentar o que classificou de confusão, assim como a dor causada.

A oposição reclama o afastamento de Cummings e afirma que, afinal, existem umas regras para o conselheiro e outras para a população.

As críticas têm sido imensas, mesmo no campo conservador e até no círculo do poder. Numa conta Twitter do governo surgiu uma mensagem contra a dupla Johnson/Cummings que foi apagada de imediato. JK Rowling, a criadora de Harry Potter, ofereceu-se para pagar um ano de salário ao autor do tweet se for descoberto.

A pressão ameaça acentuar-se sobre o primeiro-ministro apesar da vontade de virar a página ao caso Cummings,