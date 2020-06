Público volta aos estádios na Dinamarca

Na Dinamarca, os adeptos do futebol podem fazer aquilo que a maior parte dos fãs do sul da Europa ainda não pode: Assistir a jogos nos estádios. Enquanto o acesso dos espetadores continua vedado na maior parte dos países, devido à epidemia de Covid-19, a Dinamarca autoriza o público, até 500 pessoas, um número que foi aumentado para 3000 no caso do clássico Brøndby-Copenhaga,

Um adepto diz que, depois de três meses sem vir ao estádio, esta foi "a melhor experiência que teve na vida, tirando o nascimento da filha". Outro "tifoso" do Brøndby diz que é "ótimo estar de volta, porque teve muitas saudades do estádio, do ambiente e de todas as pessoas".

A liga dinamarquesa foi retomada no fim de maio com jogos à porta fechada, embora para este jogo se tenha aberto uma exceção. Todos os espetadores tiveram de ficar a uma distância de pelo menos dois metros uns dos outros. O público voltou aos estádios também na Sérvia, onde uma meia-final da taça contou com 16 mil espetadores na bancada.